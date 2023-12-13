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HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

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HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı.

HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı.

TBMM genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, savunma sanayini uçuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Biz bedava traktör dağıtmıyoruz, hain teröristlere bedava roket dağıtıyoruz. Ajanları, PKK ve Öcalan severleri savunmuyoruz; hainlerin dağlarda musallat oldukları o 12-13 yaşındaki Kürt kızlarımızı savunuyoruz ve "Kürtlerin devleti yoktur." demiyoruz "Kürtlerin devleti vardır, Türkiye Cumhuriyeti'dir." diyoruz. Biz en zor zamanlarda "Ekrem tatile çıksın!" demiyoruz, "Ayşe tatile çıksın!" anlayışını benimsiyoruz ve bu sayede elli yıllık FETÖ'yü devletten temizliyoruz, kırk yıllık PKK'yi ülkeden temizliyoruz, kırk altı yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz, otuz yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ağrı milletvekili Sırrı Sakık Çelebi'ye tepki gösterdiler. Sakık yerinden kötü ve yaralayıcı sözler sarf etti. Bunun üzerine Sakık'a iki oturum TBMM Genel Kurulu'na girmeme cezası aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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