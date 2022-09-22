Gürsel Tekin'den sonra bir Chp'li isim daha HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in tartışma yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına ilişkin konuşan Aytuğ Atıcı ''Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız'' ifadelerini kullandı. Atıcı sözlerine, "Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş" cümlelerini de ekledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' söylemi ile tepkilerin odağı olmuştu. İYİ Parti ve CHP cephesinden Tekin'e birçok tepki gelmişti. Tartışmaları alevlendirecek bir açıklamada CHP'li Aytun Atıcı'dan geldi. Aslında sarf edilen cümlede bir şey olmadığını ifade eden Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız'' dedi.

''İTTİFAK YOK İSE NİYE BAKANLIK VERESİNİZ?''

Atıcı sözlerine şunları ekledi, ''Eğer ittifak ve koalisyon yoksa niye bakanlık veresiniz? Teorik olarak anayasaya göre parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere bakanlık verilir. Hatta grubu yoksa bile, milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir" ifadelerini kullandı.

''BAKANLIK YAPAN HDP'LİLER KÖTÜ İNSAN DEĞİL''

Atıcı 2015 seçim hükümetinde HDP'ye bakanlık verildiğini hatırlattı. Bakanlıkta görev alan HDP'lilerin kötü insanlar olmadığını söyleyen Atıcı, "Burada ben HDP'lilere bakanlık veren bir zihniyetin, 'Vay sen CHP olarak nasıl HDP'ye bakanlık vermeyi düşünebilirsin' bile demesini yadırgıyorum ve tezat buluyorum" dedi.