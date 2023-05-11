HDP Parti Meclisi Üyesi Haydar Üstündağ, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal alanda ciddi bir çürümüşlük ve çöküntü yaşadığını belirterek, seçimlerin toplumsal barış ve huzur için eşit demokratik bir anayasa ve yurttaşlık tanımının yeniden yapılmasıyla olacağını söyledi. Yeşil Sol Partili yurttaşlar ise seçim güvenliği, kadın hakları, hayvan hakları ve demokratikleşme beklediklerini ifade etti.

HABER: CEREN BALA TEKE - KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

HDP Parti Meclisi Üyesi Haydar Üstündağ, "Türkiye toplumları değişim istiyor. Hem ekonomik hem toplumsal alanda çok ciddi bir çürümüşlük, çöküntü var. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Seçimler bunun ilk aşamasını oluşturacak. Bu ülkede bir toplumsal barış ve huzur isteniyorsa eğer bunun yolu eşit demokratik bir anayasanın yeniden yapılmasıyla, yurttaşlık tanımının yeniden yapılmasıyla olacak gibi görünüyor" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin dün Ankara Tuzluçayır mitingine katılan HDP Parti Meclisi Üyesi Haydar Üstündağ ve yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Üstündağ, şunları aktardı:

"Şu açık; Türkiye toplumları değişim istiyor. Bunu açık ve net alanlarda görüyoruz. Ben aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi Parti Meclis üyesiyim. Bilfiil çalışmalara katılan insanlardan biriyim. Hem ekonomik hem toplumsal alanda çok ciddi bir çürümüşlük, çöküntü var. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Seçimler bunun ilk aşamasını oluşturacak. Bu ülkede bir toplumsal barış ve huzur isteniyorsa eğer bunun yolu eşit demokratik bir anayasanın yeniden yapılmasıyla, yurttaşlık tanımının yeniden yapılmasıyla olacak gibi görünüyor. İşimiz kolay değil. Uzun bir yola çıktık ama bu inanç ve iradenin de olduğunu düşünüyoruz."

"DEMOKRATİKLEŞME BEKLİYORUZ"

Yeşil Sol Partili yurttaşlar ise şunları söyledi:

"Seçim güvenliği çok önemli her şeyden önce. Sonrasında; kadınlar, hayvanlar için bir değişim ve demokratikleşme bekliyoruz. Demokratik cumhuriyetin de işleyişe geçmesini bekliyoruz."

"DEĞİŞİMİN HERKES İÇİN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

"Çok heyecanlıyız. Dört gün kaldı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce her şey güzelleşsin, bahar gelsin. 20 yıl sonra değişiklik olsun diyoruz. Mutlaka değişimin herkes için iyi olacağına inanıyoruz."

"KÜÇÜCÜK VİCDANI OLAN BUNA 'YETER' DİYEBİLİR"

"Bizim beklentimiz değişimden yana. Çünkü toplum çürüdü. Hukuk zaten yok. Ne emniyeti emniyet, ne askeri asker, ne de vicdanlar vicdan oldu. Her şey azaldı, çürüdü. Çürüttüler. Artık bu mafyatik yapıdan kurtulunması gerekiyor, yeter artık. Kan, gözyaşı, acı, ızdırap... Yeter. Bu topraklar bunlara doydu. Küçücük vicdanı olan buna 'yeter' diyebilir. İnsanca, eşit bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hak, hukuk, adalet... Medeni ülkelerin seviyesine gelmek istiyoruz. Diyoruz ki; 'Medeni ülkelerin üstüne çıkacağız' Biz medeni seviyesine gelemedik 100 yıldır. Bunu artık ön plana getirmemiz lazım. Sağ, sol yok. Çürüdük, değersizleştik. Anlamsızlaştı ülke. Yazıktır. Halka bağlı. Biz değişsin diye uğraşıyoruz. Zaten imkanlar da kısıtlı. Basın yok. Halktan birazcık vicdan bekliyorum."

"ÖZGÜRLÜĞÜN OLMADIĞI YERDE NE EKONOMİK GELİŞME NE EŞİT YURTTAŞLIK OLUR"

"Seçimin ben olumlu yönde tecelli edeceğine inanıyorum. 21 yıllık baskı, şiddet ve kayyum atamaları gibi abes kaçabilecek, demokrasiye darbe vuran 21 yıllık iktidarla savaşıyoruz. Bu iktidar neo-osmanlıcı bir politika ilerletmeye çalışıyor. Ona 21'inci yüzyılın özgür halkların devri olduğunu, imparatorluk, Türkçülük hayallerinin yer altını tekrardan boylayacağını göstereceğimiz bir seçim olacak. Bu seçimde de onu göndereceğiz. Buna inanıyorum. En büyük beklentimiz; özgürlük. Özgürlüğün olmadığı yerde ne ekonomik refah ne de başka şey olur. İnsanlar bunu anlamıyor. Diğer partilere oy veren arkadaşlarımız genelde özgürlüklerinden değil de ekonomiden rahatsız ama şunu kaçırıyorlar. Özgürlüğün olmadığı yerde ne ekonomik gelişme ne eşit yurttaşlık olur. Eşit yurttaşlığın olmadığı yerde insan kendisini hür hissetmez. Hür hissetmezse fikirler çalışmaz."

"ADALET BEKLİYORUZ"

"Bir an önce Erdoğan iktidarının gitmesini bekliyoruz. Adalet, özgürlük bekliyoruz. En önemlisi barış bekliyoruz. Kadınlar için; eşitlik mücadelesi, ataerkil düzenin yıkılmasını bekliyoruz. Değişimden sonra yine alanlarda olmamız lazım. Hak ve özgürlük mücadelesini devam ettirmemiz gerekiyor."