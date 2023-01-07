HDP'nin keskin çıkışı sonrası Mansur Yavaş ismi Twitter'da gündeme oturdu

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken, bir yandan da 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. HDP'nin adaylık konusunda nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden merak konusu.

MANSUR YAVAŞ İSMİNE SET ÇEKTİLER

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın son açıklamasında "Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok." ifadelerini kullanması kısa sürede büyük gündem yarattı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bugün, "Biz HDP olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'da TT oldu. Bu çıkış sonrası konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren kullanıcılar binlerce tweet attı. Son olarak hashtag listesinin üst sıralarında yer alan "Mansur Yavaş" için 20 binin üzerinde paylaşım olduğu görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları: