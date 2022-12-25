HDP'li milletvekili Sezai Temelli'ten skandal Paris paylaşımı! Apar topar silip özür diledi

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından PKK yanlısı göstericiler sokakları savaş alanına çevirirken HDP milletvekili Sezai Temelli, "Paris yanıyor, bırakın yansın" paylaşımında bulundu. Tepkiler sonrası paylaşımı kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından Paris sokakları karıştı. Arabaları devirerek ateşe veren ve dükkanlara saldıran PKK terör örgütü destekçileri, polisle de çatıştı. Şiddet olaylarında 31 polis yaralandı. HDP milletvekili ve eski Eş Genel Başkanı HDP milletvekili Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"PARİS YANIYOR, BIRAKIN YANSIN"

Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırak yansın" ifadelerini kullandı.

APAR TOPAR SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.