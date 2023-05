HDP Kars İl Başkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi

TACETTİN DURMUŞ

Yeşil Sol Parti'den Kars milletvekili seçilen Gülüstan Kılıç Koçyiğit, halkın değişim, dönüşüm, demokrasi, barış, AŞ ve ekmek istediğinin mesajını açık ve net şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "İkinci tur için çalışmalarımıza başladık. 2. turda da demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için bu faşizmi yenmek için bu tek adam rejimini yenmek için, tabii ki yine oyumuzu demokrasiden yana kullanacağız" dedi.

HDP Kars İl Başkanlığı, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk basın toplantısını düzenleyerek değerlendirmede bulundu. Toplantıya, İl Başkanı Cengiz Anli ve 14 Mayıs'ta yeniden milletvekili seçilen Gülüstan Kılıç Koçyiğit, milletvekili adayları Gülcan Alp ve Sertaç Çelikkalali katıldı.

HDP Kars il Başkanı Cengiz Anli, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğiz. Bu seçimde de Türkiye hakları için hak, hukuk, özgürlük, eşitlik ve ortak yaşam hedefimiz için elimizden geleni yapacağız. Türkiye haklarına 28 Mayıs'ta müjdemiz olacak" dedi.

"BİZE OY VERSİN VERMESİN, BÜTÜN KARS HALKINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Yeniden seçilen Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Seçim süreci boyunca çok güzel bir kampanya yürüttük. Gerçekten keyifli, enerji dolu ve yeni Türkiye'nin ne olacağını bütün seçilenlerimize, bütün Kars halkına, bütün Türkiye halklarını anlatarak bir kampanya süreci yürüttük. Geldiğimiz aşamada şunu söylemek istiyoruz tabii ki; belirli yerlerde kayıplarımız olduğunu görüyoruz. Bu kayıpların gerekçelerini 28 Mayıs'tan sonra da oturacağız tartışacağız ve gerçekten nerede eksik yaptık, nerede yanlış yaptık, bunların hepsini muhasebesini yaparak halkımızla beraber bu sürece yeniden değerlendireceğiz. Ben o anlamıyla öncelikle Kars halkına bize verdiği destek için, güler yüzleri için, bizi sevgiyle bağırlarına bastıkları için, her birine bize oy versin vermesin bütün Kars halkına sevgilerimi, şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 3 vekil adayı ve il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, teşkilatlarımız adına bu anlamıyla Kars'ta istediğimiz sonucu alamadık. Bunun da sebebini biliyoruz.

"'BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA BİR OY YEŞİL SOL'A' SEÇMENDE KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLDU"

Bizim 'bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol'a' diye yürüttüğümüz kampanyamız seçmende kafa karışıklığına neden oldu. Kars'ta 6 bine yakın oyumuz ne yazık ki geçersiz sayıldı. Bu oylarının çoğunun bizim olduğunu biliyoruz. Yine seçmenlerimizin yoksul olması, gurbetçi olması nedeniyle sandığa getiremediğimiz çok fazla seçmenimiz oldu. Bütün bunlar birer gerekçe ama bunun ötesindeki her şeyi de tabii ki oturacağız konuşacağız ve tartışacağız. Şimdi bizlerin Yeşil Sol Parti olarak da halkların demokratik partisi olarak da temel bir hedefi var. O da 28 Mayıs. Şu an için biz çok açık ve net bölgenin bütün illerinde, seçmenimizin bulunduğu her yerde biz çok yüksek oranlarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Halkımız, bölge halkı şunu açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Biz değişim istiyoruz, biz dönüşüm istiyoruz, biz demokrasi istiyoruz, barış istiyoruz, AŞ istiyoruz, ekmek istiyoruz mesajını çok açık ve net herkese verdiler. Aslında bir kez daha Türkiye'de yaşanan değişimin ve demokrasinin öncüsünün bölge illeri ve bölge insanlarımız olduğunu Kürt, Azeri, Terekeme halkının, Alevilerin bir bütün olarak bu sistemin mağdurların deşiğim taleplerini çok iyi bir şekilde ortaya koyduklarını açık ve net görüyoruz.

"İLK TURDA TAYYİP ERDOĞAN'A KAYBETTİRENİN BİZ OLDUĞUMUZU NET BİR ŞEKİLDE GÖRDÜK"

Bu anlamıyla 'Kürtler AKP'ye oy veriyor, Tayyip Erdoğan'a oy veriyor' söylemenin de bu seçimlerde yerle yeksan olduğunu gördük. Halkımızın büyük oranında en yüksek oranlarla hatta Türkiye'deki en yüksek oranlarla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini gördük. Şimdi 2. tur var. İlk turda Tayyip Erdoğan'a kaybettirenin biz olduğumuzu açık ve net bir şekilde gördük. Bunu da buradan söyleyelim. Yani Yeşil Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi alanında yürüttüğü çalışmayla seçmenin örgütlülüğü sayesinde birinci turda Tayyip Erdoğan'a ve onun rejimine kaybettirmiştir. Şimdi ikinci tur için çalışmalarımıza başladık. 2. turda da demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için bu faşizmi yenmek için bu tek adam rejimini yenmek için, tabii ki yine oyumuzu demokrasiden yana kullanacağız.

"28 MAYIS'TA DA SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz fakat buradaki desteğimizin, demokrasiye, yeni Türkiye'ye, demokratik cumhuriyete yönelik bir destek olduğunun özel olarak altını çizmek istiyorum. Bu konuda hiç kimsenin bir tereddüttü olmasın. Biz 7/24 bütün alanlarda olacağız ve bu kampanyayı canla başla yürüteceğiz. Amacımız bu faşizmi yenmek, gerçekten ülkede demokrasiyi inşa etmek ve demokratik cumhuriyetin kapısını aralamak için kesintisiz bir mücadelenin içerisinde olacağız. Kars'ın çok farklı dinamikleri var. Ama bizim üzerimizden kendilerini aklamaya çalışanlar, bize çamur atarak bir şekilde gündemde kalmaya çalışanlar siyasetçilere de prim verilmemesi gerektiğini özel olarak da ifade etmek istiyoruz."

"ORADA BULUNMAYI KENDİMİZE ZUL SAYARIZ"

Kılıç Koçyiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bazı yerel basında şöyle bir haber almış; 'gözümüz 3'üncü vekili aradı'. Şuradan açık ve net söyleyelim; irademizi gasp eden, Kars halkının iradesini gasp eden, Kars Belediye Meclisi'ni fesheden, orada kayyum olarak oturan bir devlet erkanı ile bir vali ile bizim hiçbir işimiz olmaz. Orada bulunmayı kendimize zul sayarız. Çok açık ve net bir şekilde bunu söylüyorum. Bizim yerimiz nettir ve biz halkımızın yanındayız, seçmenlerimizin yanındayız ve Kars halkının yanındayız. Bu anlamıyla da bu tarz manipülatif söylemlerle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun da doğru olmadığının özel olarak altını çizmek istiyorum. Bugün biz şu faşizmi yendikten sonra gerçekten bayramlar, bayram tadında kutlanacak ve biz Türk halklarının her biriyle bayram tadında geçireceğimiz günlerin kapısını aralamış olacağız. Bunun da bir kez daha altını çiziyorum."