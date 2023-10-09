İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, adliyeye sevk edildi.

HDP İzmir İl Eş Başkanları ve Buca İlçe Eş Başkanı Terör Örgütü Üyeliği İddiasıyla Gözaltına Alındı

İZMİR'de terör örgütü PKKKCK'ya üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de PKKKCK'ya üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ile Berna Çelik ve HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk, evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)