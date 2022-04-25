HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Yaşlıların, emeklilerin bayram ikramiyesini en az enflasyonun artış oranında, daha gerçekçi ve doğru bir açıdan da bakarsak asgari ücret düzeyine yükseltmeniz gerekiyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ABD'de dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla görüştüğünü anımsattı.

Nebati'nin toplantı sonrası, "Amerika'da Türkiye'ye olan ilgi, alakayı bir görebilseniz" dediğini ifade eden Oluç, "JP Morgan toplantısından sonra Türkiye'de yaşayanlara söylüyor. Normal. Doları çıkarmışsınız 15 liraya. Bu ne demek? Elinde dolar olanlar için bu ülke, bu ülkenin şirketleri, ürettiği ürünler kelepir anlamına geliyor. Kelepir, ucuz ülke haline getirmişsiniz tabii ki elinde dolar olanlar Türkiye'ye çok ilgili ve alakalı olacaklar." diye konuştu.

Oluç, Nebati'nin, JP Morgan toplantısından sonra, "Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz." dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yürütme mevzusunda Türkiye toplumu gerçekten çok ciddi sorunlar olduğunun farkında. Aslında tekerlekli bavullarla yürütülenleri engellese bu Hazine ve Maliye Bakanı, turistleri kast etmiyorum o bavulların içine doldurulanları kast ediyorum; o zaman gemileri falan karadan yürütmeye gerek kalmaz. Senin görevin gemileri karadan yürütmek değil; enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmek. Senin görevin ülkedeki işsizliği, yoksulluğu azaltacak ekonomik adımlar atmak."

-"Kanun teklifi vermek, milletvekilinin yasama faaliyetinin parçasıdır"

TBMM Genel Kurulunda bu hafta iki konunun gündeme alınacağına işaret eden Oluç, bunlardan birinin de yaşlıların sorunlarına yönelik araştırma komisyonu kurulması olduğunu kaydetti. Oluç, yaşlılara, emeklilere bayram ikramiyesinin arttırılmaması kararının verildiği günlerde, yaşlılar ve emekliler için Meclis'te araştırma komisyonu kurulacağını söyledi. Oluç, komisyon kurulmasını desteklediklerini ifade etti.

Bakanlar Kurulunun bugün toplanacağını anımsatan Oluç, "Çağrıda bulunuyoruz: Yaşlıların, emeklilerin bayram ikramiyesini en az enflasyonun artış oranında, daha gerçekçi ve doğru bir açıdan da bakarsak asgari ücret düzeyine yükseltmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç, gazetecilerin, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine yönelik sorusu üzerine, "Milletvekilimiz bir kanun teklifi vermiştir. Meclis Başkanı da kanun teklifini uygun görmediği için geri göndermiştir. Mesele bundan ibarettir. Bir milletvekilinin her konuda kanun teklifi verme imkanı, görevi vardır. Kanun teklifinin içeriğini beğenirler, beğenmezler ama kanun teklifi verilebilir. Bir milletvekilinin yasama faaliyetinin bir parçasıdır kanun teklifi vermek. Milletvekilimiz de böyle bir kanun teklifi vermeyi uygun görmüştür, vermiştir." dedi.

HDP'nin de her 24 Nisan'da olduğu gibi, bu yıl da konuya ilişkin açıklama yaptığını anlatan Oluç, açıklamadan bazı bölümleri okudu.

Bir basın mensubunun, "Bu konuyla ilgili Türklerin soykırım yapmadığına dair AİHM kararı var. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Oluç, "Önce bu iktidar, uygulaması gereken AİHM kararlarını konuşsun diğer AİHM kararlarını da sonra hep birlikte konuşuruz." karşılığını verdi.