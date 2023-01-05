Hazine yardımı kesilen HDP'den ilk tepki! iktidara bir mesajları var

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına partiden ilk tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli sosyal medya üzerinden "GaspVar" etiketiyle paylaşım yaptı. Pervin Buldan, "Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullanırken, Temelli ise "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur." dedi.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi. Alınan karar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli duruma tepki gösterdi.

BULDAN: MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Paylaşımında hükümete de bir mesaj gönderen Pervin Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TEMELLİ: TUZ KOKMUŞTUR

Yargı kararını eleştiren Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" açıklamasında bulundu.