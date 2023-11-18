Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te emniyet personeline bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Büyükşehir Belediyesi'nin emniyet personeline bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada, "Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi yeşil dönüşüm. Neden yeşil dönüşüm önemli? Bir kere her şeyden önce 2053'te biz bir hedef koyduk. Net Zero diyorlar uluslararası arenada, yani sıfır emisyon. Bu çok önemli çünkü küresel ısınma bir realite. ve bu çok ciddi tahribat yapma potansiyeline sahip. Eğer küresel ısınma bu hızla devam ederse dolayısıyla bu tür inisiyatifler çok değerli. Bir taraftan biz yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu anda bizim toplam kurulu elektrik anlamında söylüyorum gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir. Biz bunu önümüzdeki 10-12 yılda yüzde 70'in üzerine çıkartmak istiyoruz. Bu çok anlamlı, çünkü hakikaten yaşanabilir şehirler için ve yaşanabilir bir dünya için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Hükümet olarak biz bu hedefler noktasında çok kararlıyız. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu anlamlı töreni çok değerli bizim nezdimizde. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugün dediğim gibi Gaziantep modelinin, Gaziantep dinamizminin en güzel örneklerini birinci elden tekrar yaşamış olduk" dedi.

"Şehrimizde 120 bin bisiklet vermeye karar verdik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte 120 bin bisiklet dağıttıklarını açıklayarak, "Şehir dirençli olmak zorunda. Şehir emniyetli olmak zorunda. Bunun için de emniyet teşkilatımız çok fedakarlık yapıyor. Bunu yapmamız için emniyet teşkilatlarımızın huzurlu mutlu olması gerekiyor. Allah sizden razı olsun. Ben bütün emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde bisiklet yolları yaptık. Avrupa'ya gittiğinizden zaman bütün almanya'da bisiklet yollarında her yaş grubu bisiklet kullanıyor. Bunun üzerine dedim ki ya öğretmen kullanmazsa öğrenci kullanmıyor. Emniyet teşkilatı kullanmazsa şehir kullanmıyor. 120 bin bisiklet vermeye karar verdik. ve konuda aldığımız bisiklet dağıtma kararımızı uyguluyoruz" diye konuştu.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gaziantep Modeli' çok önemli hizmetlere ve yatırımlara imza attığını söyledi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de kentte 'Gaziantep Modeli' ile ileriye dönük çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, yapılan yatımlara desteklerini esirgemeyen bakanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kentteki emniyet personellerine bisiklet dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP