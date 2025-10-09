Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, Kültür ve Sanatın Kalbi Olacak

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bizlere Sultan II. Abdülhamid'in mirası ve emaneti. Bu yapıları yeni bir kimlikle kültür ve sanatın kalbi olarak hayata dahil edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında 15 Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmalarla, İstanbul'un iki ikonik tren garı yeniden hayat buluyor. İstanbul'un tarihi belleğinde önemli bir yere sahip olan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahaları sadece mimari olarak değil, kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla korunarak şehre kazandırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen

tanıtım toplantısında Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy, bu tarihi yapıları ve gar alanını yeni bir kimlikle kültür ve sanatın kalbi olarak hayata geçirmenin önemini vurgulayarak, "Tarihi ve kültürel varlıklarımız konusunda attığımız her adım, uzman görüşleri ile bilimsel test ve analizler ışığında atılıyor" dedi.

"İstanbul'un köklerini ve kimliğini muhafaza etmek şehrimizin modern kimliğine değer katacak"

Bakan Ersoy, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının 1870'lerin başından bu yana yazılan çok özel bir tarihin iki ana karakteri olduğunu belirterek, bu yapıların Sultan II. Abdülhamid'in mirası ve emaneti olduğunu vurguladı. Ersoy, "Bu özel yapıyı ve gar alanını yeni bir kimlikle kültür ve sanatın kalbi olarak hayata dahil edeceğiz. Bunu yaparken de taşımacılık hizmetlerinin sürmesini sağlayacağız. Burası sergilerden açık hava etkinliklerine kadar farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden bir etkinlik merkezi olacak. Yaptığımız iş hem tarihi ve kültürel mirası koruyarak, medeniyetimizin payitahtı olan İstanbul'un köklerini ve kimliğini muhafaza etmek hem de şehrimize, onun modern kimliğine değer katacak, insanımızın sosyokültürel hayatını zenginleştirecek çağdaş bir kamusal alan kazandırmaktır" diye konuştu.

"Arkeopark ve kültür merkeziyle nefes alan bir mekan haline gelecek"

Bakan Ersoy, çalışmalar sırasında yapılan keşifler doğrultusunda alanda bir arkeopark ve kültür merkezinin de yer alacağını ifade etti. Dijital kütüphane ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında bir şifahaneye de yer verileceğini belirten Ersoy, "Yangın sonrasında sessizliğe gömülen bu tarihi alan kütüphanesinden müzesine, yazma eser şifahanesinden arkeoparkına kadar yaşayan, nefes alan bir mekan halini alacak" ifadelerine yer verdi.

"Haydarpaşa ve Sirkeci, İstanbul'un yeni kültür sanat adaları olacak"

Sirkeci Garı ve Eminönü-Sirkeci Liman bölgesinin tarihsel ticari kimliğini korumanın önemine dikkat çeken Ersoy, proje kapsamında bu yapıyı kültür ve sanatla zenginleşen ve tarihle iç içe yaşayan bir odak noktası haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bakan Ersoy projenin hedefleriyle ilgili olarak, "Hem Haydarpaşa'da hem de Sirkeci'de görünenden önce görünmeyene odaklanarak yerin altına baktk. Karşılaştığımız manzara sonrasında da gerekli olan tüm adımları atıyoruz. En büyük önceliğimiz bu alanı kamuya kazandırmak ve Eminönü-Sirkeci Liman bölgesinin tarihsel ticari kimliğini koruyarak herkesin nefes alabileceği, kültür ve sanatla zenginleşen, tarihle iç içe yaşayan bir odak noktası haline getirmektir. İnşallah demiryolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı ve geçici sergi salonları ile yeniden işlevlendirme yaparak çağımızın yoğun ve hızlı hayat akışının sakinliğe eriştiği, insanların soluklanıp rahatlamasına ve geçmişle bağ kurabilmesine imkan sunan, modern hayatın sosyal gereklerini karşılayabilen bir mekan inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL