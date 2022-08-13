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Hatay haberi... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması

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Hatay haberi... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu Açıklaması

Hatay habere göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, " Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var." dedi.

Sancar, Antakya'da bir otelde sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Sancar, gittikleri şehirlerde toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi, onların önerilerini ve eleştirilerini almayı çok değerli bulduklarını söyledi.

Sancar, sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var. Biz 'çözüm bizde' derken sadece partimizi kastetmiyoruz. Çözümün demokrasi güçlerini bir araya getirecek en geniş birliktelikten geçtiğine inanıyoruz. O nedenle bütün çalışmalarımızda toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi bir çalışma ilkesi olarak benimsedik." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Sancar, "Bizler çalışmalarımızda farklı toplum kesimlerini ve bu toplum kesimlerinin temsilcilerini dinlemeyi, onların öneri ve eleştirilerini almayı çok değerli buluyoruz, önemsiyoruz." dedi.

Sancar, Samandağ ve Antakya ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Antakya Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret eden Sancar, burada ilgililerle görüştü.

AA / Salim Taş - Politika

Halkların Demokratik Partisi Mithat Sancar Antakya Türkiye Politika Haberler

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