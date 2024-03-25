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Hatay'da anketinde aradaki fark 10 puana yakın

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Optimar Araştırma, Hatay'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı yarışı kazanıyor.

ARADAKİ FARK 10 PUANA YAKIN

8-21 Mart tarihleri arasında 15 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48.9'luk kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 39'da kaldı. Son dönemlerde pazarlık iddiaları ile gündeme gelen TİP'in adayı Gökhan Zan ise aynı ankette yüzde 5.1'lik kesimden destek alabildi.

İşte Hatay anketinden çıkan sonuç;

Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın

LÜTFÜ SAVAŞ İNADI PAHALIYA PATLIYOR

CHP'nin deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi kentteki belli bir kesimin tepkisini çekti. Tepkilere kulak veren CHP yönetimi iyi bir aday bulamadığı için Savaş'ın adaylığını geri çekemedi ve devam kararı aldı.

CHP 2019'DA YÜZDE 55'LE ALMIŞTI

CHP, 2019 yılında Lütfü Savaş'la girdiği seçimi yüzde 55 ile kazanmıştı. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 42'lik bir kesimden destek almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

serdar sabah:

Seçime gerek kalmadı o zaman. Siz madem seçtiniz.

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haksız mıyım:

deprem günü, halkının yardımına koşacağına, itfaiyeyi evine gönderip, para kasalarını kurtarmanın derdine düşen bir belediye başkanının herhalde bir daha seçilmemesi gerekir. sadece hatayda değil, kayıt dışı valiz dolu paraların sayıldığı her şehirde, halk bu soyguna dur demelidir. yoksa daha nice yüz milyonlarınız konserlerde heba edilir, eşe dosta peşkeş çekilir

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haksız mıyım:

müslüman, muhafazakar, milliyetçi seçmen sandığa giderse istanbulda da kazanacağız inşallah. yeniden refahlı kardeşlerimiz... sol, bu ülkede onlarca yıldır, dinimizin, değerlerimizin düşmanı olmuştur. bunu en iyi rahmetli erbakan hoca ve türkeş bilir. falancaya küsüp oruç yenmez. 28 şubatın, sebatay sevinin torunlarının ekmeğine yağ sürme. sandığa giderken 550 milyon tl yi brikaç konser için harcayanları düşün

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almırt:

hatayda insan varmı hala hataylılar yokta.

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haksız mıyım:

deprem sabahı, halkın yardımına koşacağına itfaiye göndertip kendi evindeki para kasalarını kurtarmanın peşine düşen lütfu savaş elbette seçilmemelidir. kayıt dışı balya balya para sayan herkes 31 martta el çektirilmelidir.

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MASARİ:

GÖKHAN ZAN GİT TOP OYNA

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ERKAN ÜNAL:

Lütfi savaş tüm bu olaylara rağmen o kadar oy mu alıyor?? Akp deprem bölgelerindeki tüm belediye başkanlarını değiştirdi diye biliyorum

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