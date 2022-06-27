Hatay'a girişi engellenen Özdağ, tüm partilere yasağa tepki gösterme çağrısı yaptı! İlk yanıt Muharrem İnce'den geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" çıkışıyla başlayan tartışma alevleniyor.

MAYIN TARTIŞMASI İYİDEN İYİYE ALEVLENİYOR

Dün partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yapan ve bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek ilk mayını döşeyeceklerini ifade eden Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert sözlerle yüklenmişti. Bakan Soylu, "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Biz müsaade eder miyiz?" ifadesini kullanmıştı.

ÖZDAĞ "GİDİYORUM, ENGELLE DE GÖRELİM" DEMİŞTİ

Bugün Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt niteliğinde bir video paylaşan Özdağ, "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı.

ŞEHRE GİRİŞTE JANDARMA ENGELİYLE KARŞILAŞTI

Açıklamanın ardından heyetiyle beraber Hatay sınırına doğru yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehre girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletilen Özdağ, yasak kararı kalkana kadar burada bekleyeceğini söyledi.

"ZAFER PARTİSİ'NE UYGULANAN YASAK YARIN DİĞER PARTİLERE DE YAPILACAK"

Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından tüm siyasi partileri kendilerine uygulanan yasağa tepki göstermeye davet eden Özdağ, Hatay Valisi'ne tepki gösterdi. İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

ÖZDAĞ'IN ÇAĞRISINA İLK YANIT MUHARREM İNCE'DEN GELDİ

Özdağ'ın çağrısına ilk yanıt ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin Genel Başkanıdır, milletvekilidir. Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur. Engelleri derhal kaldırın, yanındayım @umitozdag" ifadesini kullandı.