Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

Yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde, sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok ilde sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Gelen sonuçlar sonrası 14 yıl CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU: EKİLEN TOHUMLAR FİDE OLDU

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sosyal medyada gelen bazı yorumlar: