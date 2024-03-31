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Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

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Yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde, sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok ilde sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Gelen sonuçlar sonrası 14 yıl CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU: EKİLEN TOHUMLAR FİDE OLDU

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sosyal medyada gelen bazı yorumlar:

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı

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Yorumlar (6)

Mldhat Caglar:

Hayirlisiile bu günleri gördük daha güzel günlere allahin izniile

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İbrahim Demirel:

Ben apolitik bir insan olarak, yani siyasi görüşü olmayan birisi olarak bugün olanlardan gayet memnunum. Bu mıllet bu düzenden bıktı artık. Ama şunu da net söylemek istiyorum CHP zihniyeti de bu memlekete gram fayda sağlamayacaktır. Yani diğer deyimle bir kötü gitti diğer kötü geldi. O yüzden çok sevinmemek de fayda var, bu düzene çare olacak partı CHP değildir. Yine dediğim gibi bugün akp zihniyetine güzel bir tokat atıldı bu durumdan memnunum.

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Can null:

Asltr

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Salih Kandıralı:

Erken Genel seçim hemen yapılmalı. Ampul söndü

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Can null:

TÜRKİYE kazandı

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Orhan Eren:

gökten kemik yağacak

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