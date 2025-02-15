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Hamza Dağ'dan şiiri yanlış okuyan Özgür Özel'e: Kimin cahil olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan "Asker Duası" şiirini yanlış okuyan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Dağ, "Sayın Özgür Özel'in, kimin cahil olduğunu, tüm Türkiye'ye gösterdiği an... Bilmediğin sularda fazla yüzmeyeceksin sayın Özgür Özel. Yoksa böyle rezil olursun işte" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1997'de Siirt'te okuduktan sonra hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini yanlış okuyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN KİMİN CAHİL OLDUĞUNU TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERDİ"

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamza Dağ, "Sn. Özgür Özel'in, kimin cahil olduğunu, tüm Türkiye'ye gösterdiği an... Demek ki neymiş! Bilmediğin sularda fazla yüzmeyeceksin, Sn. Özgür Özel… Yoksa böyle rezil olursun işte. Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir. Bu bilince sahip olmamak ise cahillikten de öte, milletle bağ kuramayan bir siyaset anlayışının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan şiiri yanlış okuyan Özgür Özel'e: Kimin cahil olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi

ÖZEL ŞİİRİ YANLIŞ OKUDU

Özgür Özel, Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirinin, "Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber." dizelerini, "Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker, Allahu Ekber" şeklinde okudu.

ERDOĞAN'A "ŞİİR BİLMEZ, CAHİL" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı üzerinden partisine yönelttiği eleştirilere "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir" sözleriyle karşılık vermişti.

"ODASININ BİR KÖŞESİNE ASARSA İSABETLİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine cevaben şu açıklamayı yapmıştı: "Doğrusu ben ne diyeyim. Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. 4 ay 10 gününü cezaevinde yaşadım. Şiir okuyup okumadığımı orta öğretimden üniversiteye tarih söyler. Ama bu konuda sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var bilemem. Odasının bir köşesine asarsa çok daha isabetli olur. Şiir nedir bunu öğrenmiş olur."

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in Erdoğan'a yönelik eleştirisi için "Şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir" demişti.

Hamza Dağ'dan şiiri yanlış okuyan Özgür Özel'e: Kimin cahil olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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