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Canlı anlatım: Derbi golle başladı

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Canlı anlatım: Derbi golle başladı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor Dev derbide Trabzonspor, 1-0 önde.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz Gül

CANLI ANLATIM:

7'  Galatasaray'da Deniz Gül, yaptığı baskı sırasında faul yaptı. Hakem oyunu durdurdu, top Trabzonspor'a geçti.

5' Trabzonspor derbiye dünya yıldızı Muhammed Salah ile golle başladı! Hızlı gelişen kontratakta topu kendi taşıyan Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldız düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

4' GOOOLLL! Trabzonspor, Salah'ın golüyle derbiye önde başladı. 

2'  Mohamed Salah kanatta Wagner Pina'ya doğru topu gönderdi ancak Ismail Jakobs araya girerek topu karşıladı.

1' Derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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