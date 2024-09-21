Üye Girişi
Haberler

Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir-Alsancak'ta meydana gelen elektrik faciası hakkında açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ," "Alsancak'ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım, suçu başkasında bulmazdım, vicdani sorumluluğu üstüme alırdım" ifadelerini kullandı.

İzmir- Alsancak'ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği olay hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Alsancak'ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar 'vicdani sorumluluğu üstüme alırım' derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar" dedi.

Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: " İzmir'deki 'Elektrik Faciası'nda ben Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım" dedi.

"YÜKÜN ALTINA GİRİP NASIL ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2024 seçimlerinde CHP seçmeninden oy aldığını söyleyen Dağ, "Bir yere aday oluyorsunuz ve bu şehir CHP'nin güçlü olduğu bir şehir. Orada CHP'nin oy gücü var ama yavaş yavaş kaybediyor. Buna rağmen hem toplumdan aldığım pozitif dönüşler var hem de oy oranı ve ilçe ilçe dağılıma bakıldığında CHP tabanından oy aldım. Onlar da vermeselerdi bu kadar oy almazdım. İYİ Parti'nin oyu daha çok CHP'ye, bir kısmı bize geldi. CHP'ye oy verenlerin bir kısmı da ideolojik olarak çok CHP'li demek de doğru değil. 6 aydır bunu yaşıyorum, seçimi kazanacağız, kazandığınızda zafer edasıyla değil yükün altına girip nasıl çıkacağımı düşünüyordum. Başkan olsaydım bu yaz, İzmir'in en büyük meselesi trafik, bu yaz üç-dört alt geçidi millet tatildeyken bitirme sözüm vardı. Onun için çalışmayı hemen başlatacaktım." dedi.

"MUHALEFETİN KRONİK SORUNLARINDAN BİRİSİ ERKEN SEÇİM İSTEMESİDİR"

Muhalefetin erken seçim konuşmalarını bırakması ve belediyelere odaklanması gerektiğini öneren Dağ şu ifadeleri kullandı: "Gerekçesi 2,5 yıl sizden 2,5 bizden. Siyaset böyle yapılmaz. Şu anda demokrasiyle seçilen bazı ülkelerde 4, bazı ülkelerde 5 yıl. Bize millet yetki vermiş. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Sen kimin adına bana 2,5 yıl verip kendine 2,5 yıl ayırdın? Yerel seçim geçti, karşılığınız düştü. Fransa'da Macron toplumsal karşılığını kaybetti diye seçime mi gidilir? Böyle bir gerekçe olur mu? Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021'de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Erken seçim mitingleri yapıldı, biz zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti. Herkes planını yaparken bu seçim dönemlerine göre yapıyor. Bu yüzden bir gelenek haline getirmek yanlış… Ne olursa olsun iki, üç yılda seçim yapılan ülke istikrarsız olur. Bir geleneği başlatmak da doğru değil. AK Parti'nin millette unutturduğu erken seçimdir. Koalisyon hükümetlerinde erken seçim hep ihtimaldi. Bu dönemde unutulanı hatırlatmak ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun."

"BELEDİYELERE KONSANTRE OLSUN"

Hamza Dağ'ın diğer açıklamaları şöyle: "Ben ülke açısından bütün siyasi partiler açısından bu Anayasa mevzusunu gündem de olmasının ve tartışılması müzakere edilmesinin faydalı olduğunu görüyorum. İlk dört madde mevzusu böyle bir tartışma gereksiz bir tartışma. HÜDA Par ittifak içerisinde yer almıştır ama HÜDA Par hiçbir zaman siyaseti itibariyle bizim siyasetimize yön verme ihtimalli söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ittifakı içerinde olan normaldeittifak olarak ittifak protokolüiçerisinde değil ama oy verme yönünde ittifak içine olan HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin siyasetini etkileme durumu var. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021'de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi, yok değiştik değişim falan diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi tam statüko. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleri bunlara açık değil. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun."

Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

Hamza Dağ Alsancak AK Parti Politika Hadise İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
500

Yorumlar (6)

Baba Yabgu:

Soma da ve bunun gibi birçok yerde üstüne aldığınız gibi değil mi hatta o kadar üstünüze aldınız ki milleti tekmelediniz

19
0
yanıtYanıtla
Reşat Taylan:

Kazanamayınca, sallamaya başlamış... Beklenen tepki... Hangi AKP belediyesi ya da bakanı şimdiye kadar sorumluluk almış? Maden faciasında, tren faciasında, qltin madeni faciasında sorumluluk alan AKP'li yönetici olmuş mu? La Fontaine'den masallar, yersen....

18
0
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Başa gelen sorumluluk almıyor bu ülkede. 2 sene önce Türkiye de asgari ücretle çalışan bir insandım tüm sorumluluğu ben alayım sizlerde rahat edin. İktidari muhalefeti nerde anadan babadan zengin var onları basa getiriyorlar, bu insanlar yoksulun hakkını nasıl arasın?

7
0
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Maden olaylarindaki facialari ustunuze alin once.

6
0
yanıtYanıtla
Kara_kalem:

ERZİNCAN MADEN FACİASINDA NEREDEYDİNİZ NEDEN BAKAN VE SORUMLULARI İSTİFA ETMEDİ EPİNİZ GAZEL PEŞİNDESİNİZ HAYATINIZ KOLPA BU ÜKKE 23 YILDIR NE KAZALAR GÖREÜ TREN SOMALİ ERZİNCAN VB ONLARCASI ÇALANLAR KONSOLOSLUĞA ATANDI TEMELEYEBLER ATEŞE OLDU KARA PARA AKLAYANLARDA SERBEST OLDU SİZ TBMM OLARAK TOPLUCA İSTİFA EDİN BIRAK İZMİR ÜZERİNDEN KOLPA YAPMAYI İZMİR DEVLET HASTANESİNE KİM NASIL BURGER KING AÇTI HESABINI VERİN

4
0
yanıtYanıtla
BARBAROS:

Bunlar iyi ki hiç bir faciaya sebep olmadılar. Hani tren kazası maden kazası gibi bir facia kendi dönemlerinde olsa Japonlar gibi harakiri yaparlardı. Ben inanıyorum

4
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });