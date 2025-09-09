Haberler

Hamas Heyeti İsrail Saldırısından Sağ Kurtuldu

Güncelleme:
Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, Katar'da düzenlenen saldırıda Hamas heyetinin sağ kurtulduğunu ve Gazze Lideri Halil el-Hayya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ancak el-Hayya'nın oğlu ile ofis müdürü hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Al-Hindi, Hamas heyetinin İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu belirterek, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak el-Hayya'nın oğlu Humam ile el-Hayya'nın ofis müdürünün hayatını kaybettiğini aktardı. Al-Hindi ayrıca, saldırı sonrası 3 korumayla da iletişimin kesildiği açıkladı.

Al-Hindi, Doha saldırısının tüm Araplara, Müslümanlara ve dünyadaki tüm özgür insanlara yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Özgür dünya, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini tartışanları öldürme girişimi olan bu iğrenç suçu kabul etmemelidir" dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını sona erdirmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulunan al-Hindi, "Kınamalar ve açıklamalar yeterli değil" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
