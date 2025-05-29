Hamas, ABD'nin Geçici Ateşkes Teklifine Olumsuz Yanıt Verdi

Hamas, ABD'nin Geçici Ateşkes Teklifine Olumsuz Yanıt Verdi
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi'nde sunduğu geçici ateşkes teklifinin savaş ve kıtlığı durdurma talebine yanıt vermediğini belirtti. Naim, teklifin olumsuz etkiler doğuracağını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" dedi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifini incelemeye devam ederken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim, teklif ile ilgili açıklamada bulundu. Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söyledi.

Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktardı. Naim, Hamas'ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıkladı.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti.

Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin şartları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi.

İsrail, ateşkes teklifini kabul etmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirtmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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