Hamaney'den ABD'ye Sert Uyarı: Askeri Müdahale Telafisi Mümkün Olmayan Zararlara Yol Açar

Hamaney'den ABD'ye Sert Uyarı: Askeri Müdahale Telafisi Mümkün Olmayan Zararlara Yol Açar
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin olası askeri müdahalesinin İran'a vereceği zararın etkisinin, İran'ın yapacağı darbeden çok daha fazla olacağını ve İran milletinin teslim olmayacağını belirtti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı konuşmada, "ABD'liler, ( İran'a) askeri bir müdahalenin kendileri için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını bilmeli. Bu zararın etkisi İran'ın alacağı darbeden çok daha fazla olur" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyonda yayınlanan konuşmasında, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hamaney, son günlerde düzenlenen gösterilere İran halkının yoğun katılımını, "olgunluk ve maneviyatın bir göstergesi" olarak nitelendirdi. Hamaney, İran'a yönelik saldırıların ülke yetkililerinin ABD ile dolaylı müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Olayın başından beri bu saldırının arkasında ABD'nin olabileceği düşünülüyordu. ABD'li yetkililerin son açıklamaları bu ihtimali güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"İran milleti teslim olmaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "teslim olun" çağrısını da eleştiren Hamaney, "Bu sözler ne akla, ne de İran halkını tanıyanlara yakışır. İran milleti teslim olmaz. Tehdidi, tehditten korkanlara yapın. İran milleti, "Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz, en üstün olan sizsiniz" ayetine inanıyor. Tehditler, İran halkının düşünce ve davranışlarına asla etki etmez" dedi.

"İran, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracak"

Hamaney, "İran, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracak ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacak" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Siyonist düşman cezalandırılmalı ve zaten cezalandırılıyor. ABD'li dostlarının devreye girmesi, siyonist rejimin zayıflığı ve çaresizliğinin göstergesidir. İran milleti ve silahlı kuvvetleri bu düşmana karşı ağır bir ceza uygulamış durumda ve uygulamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin muhtemel bir askeri müdahalesinin ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunan Hamaney, "ABD'liler, askeri bir müdahalenin kendileri için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını bilmeli. Bu zararın etkisi İran'ın alacağı darbeden çok daha fazla olur" şeklinde konuştu.

"Zafer yalnızca hikmet sahibi Allah'tandır"

İran halkına seslenen Hamaney, "Hayatınıza güçlü şekilde devam edin. Özellikle halka hizmet eden, toplumla doğrudan temas içinde olanlar ve bilgilendirme görevini yürütenler, işlerini kararlılıkla sürdürsün. Allah'a güvenip dayansınlar. Çünkü zafer yalnızca hikmet sahibi Allah'tandır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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