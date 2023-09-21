Halk Ekmek Fabrikası'nda Bakterili Ekmek İddiaları

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikası'ndaki bir çalışanın fabrikada üretilen ekmeğin bakteri değerini analiz ettirdiğini belirterek, 'Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor, bu çok vahim bir durum.' ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Halk Ekmek Fabrikası'ndaki bir çalışanın fabrikada üretilen ekmeğin bakteri değerini analiz ettirdiğini belirterek, "Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor, bu çok vahim bir durum." ifadesini kullandı.

Özcan, yazılı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda "bakterili" ekmek iddialarının ardından fabrika personeli Mustafa Saykılı'nın, fabrikada üretilen tam buğday ekmeğini Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı ve Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akreditasyonlu laboratuvarda analiz ettirdiğini belirtti.

Önceki günlerde analize ilişkin raporu kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Özcan, Ankaralı vatandaşların ishal, kusma, ateşlenme, göz akıntısı gibi şikayetler nedeniyle hastanelere başvurduğunu, özellikle çocukların ve yaşlıların etkilendiğini savundu.

Fabrika personeli Saykılı'nın, üretilen ekmeklerle ilgili yönetimi birçok kez uyardıklarını ancak bunların göz ardı edildiğini belirterek ekmeği analize gönderdiğini belirten Özcan şunları kaydetti:

"Saykılı'nın kendi imkanlarıyla yaptırdığı analiz sonucunda bakteri referans değeri 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Rapor, Tarım ve Orman Bakanlığından izinli TÜRKAK akreditasyonuna ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum. Buna rağmen Halk Ekmek tarafından hazırlatılan rapor tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapordur. Ayrıca Ankara'nın suyu da tam arıtılamadığı için büyük sorunlara neden oluyor.

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Biyolog Gözde Şenerge ve Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Kimya Teknikeri Gonca Cevren, e-imzalı G2023-3512/00 Nolu raporda analizi yapılan tam buğday ekmeğinde 11 milyon rope (sünme) bakterisi (EMS/g) olduğu belirlendi. 18 Eylül 2023 tarihli raporda, 260 gram numunenin analiz başlama zamanı 15 Eylül 2023'te saat 16.48, bitiş saatinin ise 18 Eylül 2023'te saat 10.53 olarak belirtildi. Ortaya çıkan değerin, referans değerin 100 kat üzerinde olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor."