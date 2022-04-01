Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel, Almanya'ya kaçtı

Pkk'lı terörist ile 5 yıl önce çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. En son Diyarbakır'da görüldüğü öğrenilen Güzel'in yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

İFADEYE GİTMEDİ

TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Semra Güzel, davet yanıt vermeyerek ifadeye gitmedi. Güzel'in bu adımının ardından 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık talimatıyla adreslerine bakılan Güzel'e ulaşılamadı. Semra Güzel'e ulaşılamaması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, gümrük birliklerine Güzel hakkında yazı gönderdi.

EN SON DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ

İddialara göre Güzel, yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçtı. Son olarak Diyarbakır'da görüldüğü belirtilen Güzel'in 22 Ocak tarihinde de Türkiye'den kaçarak Almanya'ya gittiği ifade edildi.

BATI ÜLKELERİ SUÇLULARI İADE ETMİYOR

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD tarafından iade edilmemesinin ardından başlayan tartışmalar, Avrupa'daki suçluları da gündeme getirdi. Buna göre Türkiye'yle olan suçluların iadesi anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeyen ülkeler sadece ABD ve Yunanistan değil; AB içinde, Romanya dışında hiçbir ülke Türkiye'ye terör suçuyla yargılanan kişileri iade etmiyor. Güzel'in de Almanya'da uzun süre kalabileceği düşünülüyor.

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