Hakkında suç duyurusunda bulunulan Ümit Özdağ'dan zehir zemberek çıkış: Türk milletinin hakkını savundum - Haberler

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Hakkında suç duyurusunda bulunulan Ümit Özdağ'dan zehir zemberek çıkış: Türk milletinin hakkını savundum

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdare Kurulu, sığınmacılara yönelik söylemleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın bu hamlesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "Beni Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıların hepsini ülkelerine gönderme sözü verdi. Özdağ'ın bu sözü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakan Soylu'nun "Hayvandan aşağı biridir" sözlerinin ardından Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Bu gelişmelerin ardından bir hamle de İçişleri Bakanlığı cephesinden geldi. geldi. Bakanlığa bağlı Göç İdare Kurulu, Özdağ'ın Suriyelilere yönelik söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Hakkındaki suç duyurusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdağ ise, "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Ümit Özdağ'dan zehir zemberek çıkış: Türk milletinin hakkını savundum

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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