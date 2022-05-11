Hakkında suç duyurusunda bulunulan Ümit Özdağ'dan zehir zemberek çıkış: Türk milletinin hakkını savundum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıların hepsini ülkelerine gönderme sözü verdi. Özdağ'ın bu sözü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakan Soylu'nun "Hayvandan aşağı biridir" sözlerinin ardından Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Bu gelişmelerin ardından bir hamle de İçişleri Bakanlığı cephesinden geldi. geldi. Bakanlığa bağlı Göç İdare Kurulu, Özdağ'ın Suriyelilere yönelik söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Hakkındaki suç duyurusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdağ ise, "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.