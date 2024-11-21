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Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı ve hakkında siyasi yasak talep edildiği davanın duruşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmayacağı belirtilirken; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın duruşmada yerini alacağı belirtildi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmaya bizzat katılacak.

İMAMOĞLU YER ALMAYACAK

Duruşmaya, Kılıçdaroğlu'nun eşi ve çocuklarıyla birlikte katılacağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yanlarında olacağı belirtilirken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya gelmeyeceği ifade edildi.

İmamoğlu'nun Almanya'daki bir panel nedeniyle yurtdışında olacağı için duruşmaya katılamayacağı belirtildi.

İMAMOĞLU YARGILANIRKEN KILIÇDAROĞLU DA ALMANYADAYDI

Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava sırasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması tartışmalara neden olmuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

26 Kasım 2014'te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaretle" suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsi ve hakkında siyasi yasak kararı isteniyor.

Kılıçdaroğlu söz konusu konuşmasında "17 ve 25 Aralık'ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM'de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin, diyor. Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bu mudur? Senin görevin başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını korumaktır. Yayın yasağı getirerek kimlere arka çıkıyorsun sen?" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvvab:

İmamoğlu güvenilir biri olmadığını kendi partisine de ispatlamış oldu. kendisini İBB adayı göstererek siyasi açıdan önünü açan genel başkanı nı satan adam herşeyi ve herkesi de satar.

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Haber YorumlarıSelim Kılıç 29:

Bunlar baba oğul değilmiydi ne oldu şimdi

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Haber YorumlarıTayfur Sert:

ÜÇÜDE BEŞ KURUŞ ETMEZ SİYASETÇİLER BİRİ YILLARDIR CAHAPENİN BOŞ GENEL BAŞKANI OLDU DİĞERİ YAKLAŞIK YEDİ YILDIR İSTANBULU YÖNETİYOR PARMAKLA GÖSTERİLECEK GIPTA EDİLECEK BİR PROJESİ YOK DİĞERİ ZATEN ANKARANIN YÜZ KARASI KONSERLERE PARA AKITARAK HALKI UYUTTULAR YAZIK ÇOK YAZIK

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