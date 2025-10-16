Haberler

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz açıklama yaptı. "Altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma" diyen Korkmaz, Paramount Hotel'e kayyum atanmasıyla ilgili, "Değil bir otel bin otel devletime feda olsun. Bu otelin alımında kullanılan her kuruş anamın ak sütü gibi helaldir." ifadelerini kullandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

PARAMOUNT HOTEL'E KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Korkmaz yaptığı bir dizi paylaşımda dikkat çeken ifadeler de kullandı.

İlk paylaşımında Korkmaz, "Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma, bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tümyarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

"BİN OTEL DEVLETİME FEDA OLSUN"

Korkmaz bir diğer paylaşımında "Değil bir otel bin otel devletime feda olsun. Hukuk herkese açık elbet birilerine haksızlık hukuksuzluk etmişsem yargılama olduğunda her şey ortaya çıkacak varsa bir suçumuz bunun da cezasını çekmeye hazırım. Bunu bilmenizi isterim ki bana bu otel ile alakalı sorunuz olursa bunu söyleyebilirim bu otelin alımında kullanılan her kuruş anamın ak sütü gibi helaldir" diye yazdı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

"DEVLETE İFTİRA ATMAMI BEKLİYORLAR"

Korkmaz sonraki paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı: "Namussuz vatan hainleri ağızlarında salyalarla çıkıp kendileri gibi devlete iftira atmamı bekliyorlar. Değil bir otel, çocuklarımı bile rehin alırsanız ben den ülkesine hizmet eden insanlara iftira atacak o alçaklığı göremezsiniz.

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

Daha önce yaşamış olduğum süreçte de bugün de aynı şeyi söylüyorum. İstediğiniz oyunu da kopkoyu da oynasanız bana! Benden devletine ve devletine hizmet eden bürokratlarına karşı iftira edecek yalan söyleyecek itirafçı olacak duruma sokamazsınız."

Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
