Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. Görüşme sırasında basına verilen fotoğrafta Blinken'in arkasındaki Fidan'ın masasının üstünde ay yıldız içerisinde Mescid-i Aksa'ya benzeyen figürün yer alması büyük yankı uyandırdı. Bakan Fidan daha önce de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüşmesinde eski ABD Başkanı Obama'nın beyzbol sopalı fotoğrafına gönderme yapmıştı.

Hakan Fidan'ın Blinken'a yaptıkları ilk değil! ABD'ye daha önce de ayar vermişliği var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat süren bir zirve gerçekleştirirken, görüşme sırasında çekilen bir fotoğraftaki detay büyük ses getirdi. Blinken'ın toplantı sırasında Ayyıldız içerisinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı biblonun yanına oturtulduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf karesi akıllara Bakan Fidan'ın 16 Haziran 2023 yılında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile yaptığı görüşmedeki detayı akıllara getirdi.

11 YIL SONRA GELEN CEVAP

2012 yılında dönemin ABD başkanı Obama, Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü sırada elinde beyzbol sopasıyla bir fotoğraf vermişti. O dönem bu kare çok konuşuldu, çok tartışıldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu olay unutulmadı. Tarihler 16 Haziran 2023'ü gösterdiğinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında bir baktık ki masada beyzbol topu duruyor. Burada Hakan Fidan'ın verdiği mesaj çok netti: Sopa sende de top kimde?