Hakan Fidan: Filistin Devletinin Tanınması İçin Çalışmalar Sürüyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a ABD tarafından vize verilmemesine ilişkin, Filistinli yetkililer ve Arap ülkeleriyle kapsamlı istişareler yaptıklarını belirterek, "Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, New York'taki programın bozulmaması ve Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda bu kardeşlerimizin bir duruşu var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaret etti. Bakan Fidan, New York'ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na ilişkin, "İlk günden itibaren çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biliyorsunuz her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası eylül ayı içerisinde, genellikle eylül ayının sonuna doğru New York'ta, yani Birleşmiş Milletler'in ana karargahının olduğu yerde düzenlenir. Burada bütün devletler gelirler, Genel Kurul'da gündeme ilişkin beyanlarını verirler. İkili görüşme yaparlar. Çok yoğundur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası. Bu sene Birleşmiş Milletler'de bazı ülkelerin öncülüğüyle, Türkiye'nin de desteğiyle Filistin konulu bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Burada şu ana kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan, başta Fransa olmak üzere Belçika gibi bazı batı ülkelerinin de Filistin'i devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi" dedi.

'MESELENİN BÜTÜN AKTÖRLERİYLE GÖRÜŞTÜK'

ABD'nin Mahmut Abbas ve bazı Filistinlilerin vizelerini iptalini değerlendiren Bakan Fidan, "O konunun 1-2 teknik detayı var. 'Filistin devlet olarak katılamıyor' demiyor. Orada biliyorsunuz Filistin'in daimi temsilciliği var. Daimi temsilci, Filistin devleti adına Genel Kurul görüşmelerine katılabilir. O zaten engellenemez. Bu Birleşmiş Milletler Tüzüğü'yle alakalı bir konu. Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas'ın gelememe durumu var. Bu ilk ilan edildiğinde biz hatırlayacağınız üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu, 7 ülke olarak bir araya geldik. İstişarelerimizi yaparken, önden bir beyanatta bulunduk. Bunun doğru olmadığı, düzeltilmesi gerektiği konusunda. Daha sonra biz iki türlü bir çalışma yürüttük, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Birincisi; kendi bakanlığımızda yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Orada birtakım alternatif tekliflerimiz vardı, bu konuyla alakalı. Filistin devletiyle görüşmelerimiz oldu. Suudi Arabistan'la oldu, Mısır'la oldu, Katar'la oldu, Ürdün'le oldu, Umman'la oldu, yani meselenin bütün aktörleriyle görüştük. ve şunu gördük; başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, New York'taki bu programın bozulmaması ve Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda bu kardeşlerimizin bir duruşu var" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'E İLİŞKİN MESELELER FİLİSTİNLİLER OLMADAN TARTIŞILAMAZ'

Bakan Fidan, devamında şöyle konuştu:

"Biz ciddi bir devletiz. Muhalefetteki arkadaşlarımızın da iktidardaki arkadaşlarımızın da çok değerli hisleri, fikirleri var. Bu, tepki gösterilmesi gereken bir konu. Bu tepkiyi bir şekilde gösterelim. Orada gündeme getireceğimiz başka konular var. Yani bu türden konuların tekrar etmesi durumunda. Çünkü Filistin'e ilişkin meseleler Filistinliler olmadan tartışılamaz. Ama şimdi Filistinli kardeşlerimizin önem verdiği husus, Filistin devletinin özellikle Fransa gibi, İngiltere gibi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin ikisi tarafından daha tanınması meselesini öncelikli bir fayda olarak görüyorlar, Filistin davası adına. Biz bu konudaki iç mülahazalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımıza konuyu çok detaylı arz ettik. Filistin'e komşu diğer Arap ülkeleri de burada büyük bir tepki içerisinde olmakla beraber daha büyük bir faydanın, Filistin devletinin başka bazı aktörler tarafından da tanınmasının daha büyük bir işlevsellik üreteceği konusunda ve New York'taki programa devam etme konusunda bir fikirleri var."