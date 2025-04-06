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Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği 'cunta' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Fidan yaptığı açıklamada "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Özel'in sözlerine tepki yağarken; bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, "Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, "terk edilmiş hissediyoruz" diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel'dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

Fidan ayrıca "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Dışişeri Bakanı, keşke İsrail’e karşı da böyle cesaretli olsan. Binlerce kişi öldü. İşinize gelince din kardeşimiz ama işinize gelmeyince ses yok görüntü yok.

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Hakan fidan kendine gel

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Kendine gel hakan fidan

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Haber Yorumlarıoturan:

Sayın bakan dışöişletşne bakın iç işlerine değil. Bakın Surşye elden gitti İsrail cirit atıyor surşyede. Lütfen

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Haber YorumlarıVEFA:

Kendi Milletini inim inim inleten, İsrail"e Trump'a eyvallah çeken bu kadar iki yüzlü, riyakar bir yönetim hiç olmamıştı. YAZIK!!

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