Bakan Fidan'dan telefon görüşmeleri

KATARLI VE SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistanlı yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

ANKARA,

