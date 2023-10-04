HAK-İŞ, Kadın Strateji Belgesi Çalıştayı Düzenledi

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, Konfederasyon ve üye sendikaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadın odaklı politikaların artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. HAK-İŞ'in kadın çalışmaları konusunda 2024-2028'i kapsayan hedef ve stratejilerini belirlemek üzere Konfederasyon Genel Merkezi'nde 'HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi Çalıştayı' düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, Konfederasyon ve üye sendikaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadın odaklı politikaların artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

HAK-İŞ'in kadın çalışmaları konusunda 2024-2028'i kapsayan hedef ve stratejilerini belirlemek üzere Konfederasyon Genel Merkezi'nde "HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi Çalıştayı" düzenlendi.

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, dünyanın iyi bir yer olma ihtimalinin her geçen gün azaldığı bir ortamda kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Değirmenci, HAK-İŞ olarak kadınların iş gücüne katılabilmelerinin ve iş hayatında varlıklarını sürdürebilmelerinin önündeki sorunların ortadan kaldırılması için hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

21 üye sendikadan 19'unun kadın komitesi yapılanması tamamlandı

Kadınlara yönelik çalışmaların sonucunun rakamlara da yansıdığını belirten Değirmenci, "2023 yılı itibarıyla 21 üye sendikamızın 19'unun genel merkez ve taşra teşkilatında kadın komitesi yapılanmaları tamamlanmıştır. 2009 yılında ise HAK-İŞ olarak kadın üye sayımız 9 bin iken günümüzde bu sayı 220 bini aşmıştır. Ortaya koyacağımız proje ve çalışmalar sayesinde HAK-İŞ'in artan üye sayısına paralel olarak, kadın üye sayımızın daha da artacağını beklemekteyiz." diye konuştu.

Değirmenci şöyle devam etti:

"HAK-İŞ olarak, Konfederasyonumuzun ve üye sendikalarımızın kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadın odaklı politikaların artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca kadın üyelerimizin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, uluslararası rol ve sorumlulukların geliştirilmesi HAK-İŞ'in başlıca hedeflerindedir. Buradan yola çıkarak hepinizin malumu olduğu üzere Konfederasyonumuz 2015 yılında HAK-İŞ Kadın Komitesi öncülüğünde 4 yıllık hedefleri içeren HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi oluşturmuştur. 2019-2023 strateji belgesinde ortaya konulan amaçların hemen hemen hepsi, Konfederasyonumuz ve sendikalarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki 4 yıllık süreci kapsayacak olan yeni strateji belgesinin revize edilmesi için de sizlerin sunacağı katkıları değerli buluyorum."

Strateji belgesi için bazı önerilerde bulunan Değirmenci, kadınlara haklarını savunmaları, güçlü kadınların ortaya çıkmasına katkı sunmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu belgeyle, çalışma hayatının ve sendikal yaşamın tam ortasına cesaretle kadınları yerleştirmeleri gerektiğini dile getiren Değirmenci, "Okumak için can atan ama okutulmayan kız çocuklarını düşünerek alın kalemi elinize. Üzülerek söylüyorum, sokak ortasında cinayete kurban giden kadınlarımızı düşünerek çalışmalarınıza yön verin. Yönetici koltuğuna oturma hayali kuran kadınların önünü açacağınız fikriyle oluşturun strateji belgenizi." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de strateji belgesi çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

"Devletimiz, milletimiz, bunlara pabuç bırakmaz"

Konuşmasının ardından 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Değirmenci, "Terör örgütlerinin yapmak istediği hain saldırıları HAK-İŞ olarak şiddetle kınıyoruz. HAK-İŞ olarak, 850 bine yakın üyemiz, 81 il başkanımız ve 21 sendikamızla devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu, bu millete yapılabilecek en büyük kötülük. İçeriden ve dışarıdan yapılan bu saldırılar ülkenin gidişatını durdurmayacak. 100'üncü yıl sloganıyla çıktığımız yolculuktan kimse bizi döndüremeyecek." diye konuştu.