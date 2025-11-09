Haberler

Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin'den eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini belirten Tekin "Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir" dedi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı hesaplarını kontrol etmesi için bankaya başvuran Tekin Rudaw'a konuştu.

"KILIÇDAROĞLU KONUŞUYOR VE HERKESE YANIT VERİYOR"

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini belirterek, "Her türlü desteği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir" dedi.

"ŞEREFİMLE YEMİN EDİYORUM BİR GÜNDE HABERİMİZ OLDU"

Tekin, mahkemenin kendini atayacağı haberinden bir günde haberlerinin ifade ederek haberleri olmadığı belirtti. Tekin ayrıca, "Yoktu. Bu durum kirli medyayı tatmin etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Şerefimle yemin ediyorum, bir günde haberimiz oldu ve aynı günde kararımızı verdik" dedi.

"KILIÇDAROĞLU DÖNER Mİ?"

Tekin'e Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönüp dönmeme ihtimali soruldu. Tekin bu soruya, "CHP'nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Adam,olmayan şerefi üzerine yemin ediyormuş.Kılıçtaroğlu ve kendisinin Erdoğanı tekrar seçilmesini sağlamak için CHPyi iyibarsızlaştırmanın peşindeler.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamın açığını bulmuşlar kullanışlı aparat haline getirmişler hiç bir hukuk devletinde bunlar olmaz zaten bir işe yaramayıp yalnız kendi menfaatlerinini düşünen o yüzden haksızca milyonlarca lira alan vekillerin olduğu ülkede halkın refah huzur adalet içinde yaşaması imkansız

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıali tartan:

Utanmadan yorum mu yaptın birde ne Atatürk’ün partisi denecek haliniz kaldı ne CHP denecek parti hırsızlar birde konuşuyorsunuz rezil ettiniz koskoca partiyi hala arkanızdan gelenler var nasıl bir beyin taşıyorsunuz

yanıt2
yanıt6
Haber YorumlarıOnur Yener:

Hadi oradan, hepiniz aynısınız, menfaat için birbirinizi gambazlamaktan geri durmassınız, giden de hırsız gelen de...

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Ne senin ne de Nohut kafalı Kılıçdarın halkta bir karşılığı yok. Mazbata manyağı yaptılar seni hala konuşuyorsun utanmaz adam.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Utanmadan birde şerefden bahsediyor.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Bunlar CHP'nin büyük hırsızları. Bence bunun 2 sinin malına el konulup içeri tıkılmalıdır.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bunun mal varlığıyla imamın mal varlığını bir araştır istersen hırsız ortaya çıkar

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıBandorma:

Kılıçdaroğlu nda Gürsel de ne çok koltuk sevdası varmış

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
