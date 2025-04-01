Gürcistan Parlamentosu, Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası'nı Onayladı

Gürcistan parlamentosu, ABD'nin Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası'nın (FARA) Gürcistan versiyonuna ilişkin yasa tasarısını üçüncü okumada onayladı.

Gürcistan parlamentosu iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin sunduğu ABD'nin Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası'nın (FARA) Gürcüce versiyonunun üçüncü ve son okumasını yaptı. Yasa tasarısı, 86 oyla kabul edilirken, aleyhte oy kullanılmadı. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, ABD'deki yasanın birebir kopyasının kabul edildiğini duyurdu.

Yasa tasarısına göre ülkede yabancı bir kuruluş adına faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar ajan olarak kaydedilecek. Yasayı Yolsuzlukla Mücadele Bürosu uygulayacak. Yasa çerçevesinde ajan olarak sağlanan belgeler kamuya açık olacak, ajan olarak kayıtlı olan kişiler her yıl mali beyanname sunacak. Ajan olarak kayıt olmayan yabancı temsilcilere ceza verilecek.

Yasa tasarı, cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan ve ülkenin yasama organının resmi web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, yasanın ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayacağını belirtirken, hükümet ise yasanın şeffaflık sağlayacağını savunuyor.

Yeni yasa "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasından etkili

İktidar Partisi, parlamentoya sunulan yeni yasanın Mayıs 2024'te kabul edilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasından daha etkili olacağını belirtmişti. FARA bireyler üzerinden de uygulanırken Yabancı Etkinin Şeffaflığı yasası ise yalnızca kurumları kapsıyor. Gürcistan'daki mevcut yasa yalnızca yıllık gelirin bildirilmemesi durumunda para cezasını ön görüyor, ancak FARA kapsamında şahıslara 5 yıla yakın hapis cezası verilebiliyor.

Yabancı Etkinin Şeffaflığı yasası, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle büyük tepki çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı. - TİFLİS