Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

CHP'den AK Parti'ye geçeceği kesinleşen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

20 AYRI SUÇ DOSYASI İDDİASI

Gazeteci Pınar Aydın, Çerçioğlu hakkında yaklaşık 20 ayrı suç dosyası soruşturmasının yürütüldüğünü öne sürdü. İddialara göre Çerçioğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında ihalelerde usulsüzlük, görevi kötüye kullanma gibi başlıklar bulunuyor.

18 DAVA SÜRÜYOR

İddialara göre, Çerçioğlu hakkında halihazırda 18 dava devam ediyor. Davaların ve soruşturmaların detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

İşte büyük ses getiren o paylaşım;

ÖZGÜR ÖZEL SERT KONUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, siyaset sahnesine bomba gibi düşen bu gelişmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

TOPU KILIÇDAROĞLU'NA ATTI

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

"BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I, YAZIKLAR OLSUN"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı.

"BİR DAHAKİNE YİNE ALACAĞIM AYDIN'I"

Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış. AK Parti'nin kara düzeni. Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Ege'de 1 tane ilde kaldın mı?"