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Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, NEÜ Konferansında Mandela'nın Barış Mirasını Anlattı

Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, NEÜ Konferansında Mandela'nın Barış Mirasını Anlattı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Nelson Mandela'nın barış mirasını ve Güney Afrika'nın Filistin'deki rolünü vurguladı. Mandela'nın 'Filistin halkı özgür olmadıkça, bizim özgürlüğümüz tamamlanmış sayılmaz' sözleriyle Güney Afrika'nın bu davaya olan bağlılığını ifade etti.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) düzenlediği, " Nelson Mandela'nın Barış Mirası ve Güney Afrika'nın Filistin'de Barış İnşasındaki Rolü" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba, Mandela'nın ' Filistin halkı özgür olmadıkça, bizim özgürlüğümüz tamamlanmış sayılmaz' sözlerini hatırlatarak Güney Afrika'nın bu davaya olan bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yanı sıra, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ile Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi, fakülte dekanları, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, ülkeler arasındaki coğrafi mesafeye rağmen insanlık değerleriyle yakınlaşılan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba'yı ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

" Güney Afrika, Mandela gibi cesur bir liderin izinden gittiğini tüm dünyaya gösterdi"

Türkiye ve Güney Afrika'nın, Filistin'de yaşananlar karşısında gerekeni yaptıklarını ve bir tür vicdan kardeşliğiyle yakınlaştıklarını belirten Rektör Zorlu, "İsrail hükümetinin Gazze'deki yaptığı vahşet karşısında Güney Afrika Cumhuriyeti, Nelson Mandela gibi cesur bir liderin izinden gittiğini tüm dünyaya gösterdi. Güney Afrika, ilk önce İsrail'le ilişkilerini askıya aldı ve Pretoria'daki İsrail Büyükelçiliği'ni kapattı. Bununla da yetinmeyip Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım davası açtı. Türkiye'nin Filistin lehine ve Güney Afrika'nın yanında müdahil olduğu bu dava, elbette bir insanlık davasıdır ve emperyalizmle mücadeleyi genlerinde taşıyan iki devletin ortak meselesi haline gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde, Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Nelson Mandela'nın Filistin mücadelesini, zamanımızın en büyük ahlaki meselesi olarak gördüğünü söyledi. Bu ifade, hem Mandela'nın temsil ettiği değerlerin anlaşılması hem de vicdan sahibi olmanın dinden ve ırktan bağımsız olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Dünya bu çağrıyı duymadı, fakat biz, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak, bu halkın ülkemizdeki saygıdeğer elçisini barış ve huzur şehri Konya'da ağırlamak istedik. Büyükelçi Letsatsi-Duba teveccüh gösterdiler ve davetimizi geri çevirmediler. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun açılış konuşmasının ardından konferansa geçildi. Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba yaptığı konuşmada, Nelson Mandela'nın barış mirasını ve Güney Afrika'nın Filistin'de barış inşasındaki rolünü anlattı. Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba, Mandela'nın apartheid rejimine karşı mücadelesi, affediciliği ve ulusun yeniden inşası için attığı adımlar üzerinde durarak, onun hoşgörü, adalet ve barışa dayalı liderlik anlayışının dünya için bir örnek olduğunu ifade etti. Letsatsi-Duba; Mandela'nın, halkının özgürlüğü uğruna ödediği bedeller ve ulusun geleceğini şekillendiren ilkelerinin, Güney Afrika'nın bugün barış ve insan hakları konularında aldığı tutumu şekillendiren temel unsurlar olduğunun altını çizdi.

"Güney Afrika, Filistin halkıyla dayanışma içinde"

Güney Afrika'nın, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve iki devletli bir çözümü desteklediğini kaydeden Büyükelçi Letsatsi-Duba, İsrail'in Filistin'deki eylemlerini uluslararası hukuka aykırı olarak tanımladı ve Güney Afrika'nın bu eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdığını, uluslararası platformlarda adalet çağrısında bulunduğunu belirtti. Mandela'nın "Filistin halkı özgür olmadıkça, bizim özgürlüğümüz tamamlanmış sayılmaz" sözlerini hatırlatan Letsatsi-Duba, Güney Afrika'nın bu davaya olan bağlılığının sürdüğünü vurguladı.

Konferans, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba'ya çiçek ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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