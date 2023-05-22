Gündem yaratan videoyu sordular! Özdağ'ın yorumu sonrası Kurtulmuş'un yüzü asıldı

2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça yanıt vermesi büyük yankı uyandırdı. Konu bugün Zafer Partisi liderini ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş söz konusu videoyu izlemediğini belirtirken Özdağ ise "Türkçe bilmeyenlerin seçmen olduğunu biliyoruz. Bizim bu konudaki politikamız belli bir süreyi geçiren ve Türkçe konuşamayan kişilerin vatandaş yapılmaması yönünde" dedi.

2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için havalimanlarında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça yanıt vermesi büyük yankı uyandırdı. Bu konu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti sonrası yapılan basın açıklamasında da iki isme soru olarak yöneltildi.

KURTULMUŞ, VİDEOYU GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Numan Kurtulmuş videoyu izlemediğini ve izlemediği bir görüntü üzerinden yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek topu taca attı. Kurtulmuş "Videoyu görmedim, izlemedim. Türkiye vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda göçmenin oy kullanma hakkı var." derken o esnada devreye giren Ümit Özdağ'ın sözleri ise basın toplantısına damga vurdu.

ÖZDAĞ: TÜRKÇE BİLMEYEN İNSANLAR SEÇMEN OLDU

Özdağ ise videoyu izlediğini belirterek "Türkçe bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Hatta Afganistan'da doğmuş ve Türk vatandaşı olan kişilerin oy kullandığını gördük. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene geçmeden, Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın, gayri menkul satışıyla vatandaşlık verilmesin. Tekrar görüşeceğiz ancak herhangi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.