Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Seçim kararı bugün alınacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. Önceki gün MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında dün de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Kulislerde Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin de Cumhur İttifakı'na katılacakları konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

ERDOĞAN-DESTİCİ GÖRÜŞMESİ

14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Görüşmede iki lider, 11 ili vuran deprem afeti ile seçim sürecine yönelik konuları ele aldı.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici'ye "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılacak mı?" sorusu yöneltildi. Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler" yanıtını verdi.

2 PARTİ DAHA İTTİFAKA KATILACAK İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre de Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde. Edinilen bilgiye göre, Demokratik Sol Parti (DSP) ve Anavatan Partisi de Cumhur İttifakı'nda yer alabilir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine henüz bir teklif gelmediğini ancak kapılarının kapalı olmadığını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) de ittifaka katıldı.