Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurdu.

ÜÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, süreçle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış neden görevden uzaklaştırıldı?" sorusunu soran Şahin, "Akış hakkında 2014 yılından beri devam eden dava süreci bu hafta sona erecekti. Çarşamba günü mahkemeden karar çıkması bekleniyordu. Ceza alacağını öngören Akış'ın Hakkari'den önce Van'a , oradan da yurtdışına kaçış hazırlığı yaptığı öğrenildi. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, gözaltı nedeni şu şekilde ifade edildi: Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın;

1. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği,

2. PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı,

3. PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında;

1. Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği,

2. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık AKIŞ'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi: "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil, saat 23.59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."