Görele'de yeni belediye başkanı seçildi

Giresun'da tacizden tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine mecliste yapılan seçimi CHP'li aday Aysel Uzun kazandı.

  • Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
  • Görele Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'li Aysel Uzun yeni belediye başkanı olarak seçildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, "cinsel taciz" suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi görevden uzaklaştırması sonrası Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekilliği seçimi yapıldı.

TACİZDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, taciz nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

SEÇİMİ SON TURDA KAZANDI

5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üyeden oluşan Görele Belediye Meclisi'nde, bugün yeni belediye başkanını belirlemek için seçime gidildi.Geçici başkan Hüseyin Çakıcı'nın başkanlığında mecliste gerçekleştirilen seçimde; CHP'li Aysel Uzun, CHP'den istifa eden bağımsız aday Fırat İmat ve AK Parti'li Nuray Çınar Kara yarıştı. 3 turda da adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamayınca seçim son tura kaldı.Son turda seçimi, Aysel Uzun kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Hayırlı uğurlu olsun. Saygılarımla.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

