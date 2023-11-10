Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Programı Düzenledi

Gölbaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği ve Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenle başlayan 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, saat 10.00'da Cemil Yıldırım Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam etti. Cemil Yıldırım Ortaokulu'nda yapılan anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma programı Cemil Yıldırım Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ile devam etti. Atatürk'ün sevdiği türkülerle program sona erdi.

Cemil Yıldırım Ortaokulu'ndaki 10 Kasım Atatürk'ü Anma programına; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Kaymakam Refiği Ejder Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ardından Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakam Refiği Ejder Şahin ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz; Atatürk İlkokulu'ndaki anma programı ve sergiye katıldı.

Atatürk İlkokulu öğrencileri bayrak gösterisi düzenledi. Protokol üyeleri program kapsamında; büyük deprem felaketinden etkilenen, Gölbaşı Atatürk İlkokulu'nun kardeş okulu Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Anaokulu öğrencilerinin elleriyle hazırlayıp gönderdikleri Atatürk İlke ve İnkılapları temalı eserlerden oluşan serginin açılışını yaparak sergiyi gezdi. Sergi açılışında büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. - ANKARA