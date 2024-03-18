Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

Türkiye İşçi Partisi'nin sürpriz bir kararla adaylığını geri çektiği TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan yeni bir açıklamada bulundu. İlk açıklamasında "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim." diyen Zan, son açıklamasında şantajlara maruz kaldığını belirterek partisi hakkında "Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim." ifadelerini kullandı.

"ŞANTAJLA MONTAJLA TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Adayım ve çekilmiyorum!" diyen Zan, "TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" dedi.

Zan, hakkındaki söz konusu ses kaydının da montaj olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Zan'ın yeni açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle destekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Bugün TİP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı ifade etmeliyim.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda, tüm muhalefet blokunun ve hemşerilerimizin itirazlarına rağmen CHP'nin aynı isim üzerinde israr etmesi üzerine, birçok farklı parti ve sivil toplum örgütünden arkadaşımızla görüşmelere başladık. Hatay halkının haklı itirazlarını görmezden gelenlerin ortaya koyamadığı iradeyi sergileyip hemşerilerimizi seçeneksiz ve çaresiz bırakmamak için çalışmalara başladık. Sonunda adına Hatay İttifakı dediğimiz bir bağımsız inisiyatifle yola çıkmaya karar verdik. Bu esnada TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın "Hataylıları seçeneksiz bırakmayacağız" açıklaması gelince TİP'in dahil olduğu görüşmelere başladık. Sonunda bu ittifakın TİP amblemiyle yola çıkması ve benim ismimin bu ittifakı temsilen adaylaşması gerçekleşti.

O günden bu güne Sayın Erkan Baş ve TİP yetkilileriyle halkımızla buluşmaya ve sahada çalışmaya devam ediyorduk.

"GEBZE KARŞILIĞINDA HATAY'DA ADAYIN CHP LEHİNE ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI"

Adaylığım açıklandığı günden beri, TİP'in beni adaylıktan çekeceği, Gebze karşılığında Hatay'da adayın CHP lehine çekileceği iddiaları her sorulduğunda TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve diğer yetkili arkadaşlar bu iddiayı kesin bir dille yalanladılar. Ben de bu iddiaları sorduğumda aynı cevabı bana da verdiler.

Bu süreçte çok tehdit aldığımı, şantajlara maruz kaldığımı, adaylıktan çekilmem için ahlaksız teklifler sunulduğunu da TİP'li arkadaşlarla ve kamuoyuyla hep paylaştım.

Her defasında bana, Hatay'da yerel iktidarı elinde tutanların bu tür pervasızlıklar yapacağını, aldırış etmemem gerektiğini, çalışmaya devam etmem gerektiğini, tehditlerde sınırı aşarlarsa o kişiler hakkında TİP Genel Merkezi olarak benimle beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

Bu sürecin beni yorma üzme ihtimaline binaen çekilmek istersen çekilebileceğimi söylediler. Ben de bu kaydı bana dinletmelerini ve vermelerini istedim. Her açıdan montaj olduğu belli olan bu kaydın nereden geldiğini benimle paylaşmadılar ve bana bu kayıtları vermediler. Kararlılığımı görünce, bu montaj iddialara itibar etmediklerini hatta Pazartesi günü ilgili şahıslar hakkında birlikte suç duyurusunda bulunacağımızı söylediler.

"ERKAN BAŞ'A ULAŞAMADIM"

Dünden Sayın Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım. Sonrasında ise TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim.

Değerli Halkım!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, hemşerilerimizin teveccühü ve TİP dahil Hatay İttifakı bileşenlerinin tercihiyle çıktım.

Benim açımdan ne Hatay'ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti.

Çok net söylüyorum:

Adayım ve çekilmiyorum!

TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur.

TİP amblemi, Hatay İttifakını temsilen TİP'in talebiyle pusulaya konmuştur ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir.

Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki; yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler.

Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım!"

SEÇİME TİP AMBLEMİ ALTINDA GİRECEK

3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Gökhan Zan'ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP'in, Zan'ın adaylılığını çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

Konuya hakkında Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 16. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

''Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminde belirtilen yasal sürenin geçtiği ifade edilen açıklamada, Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20'nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.''