Aşırı sağcı Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Cuma akşamı Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırttı. Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı. Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle, Kuran yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.

Göç ve İslam karşıtı Pegida lideri Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yırttı

Aşırı sağcı Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Cuma akşamı Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırttı.

Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı.

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle, Kuran yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.

Pegida lideri Wagensveld, Cuma günü, Türk hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak, buna bir son verilmesi için Kuran yırtma kararı aldıklarını açıkladı.

Pegida lideri, “İslam ülkeleri, gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Bu kabul edilemez ve sert bir yanıt gerektiriyor” dedi.

Hollanda’da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi ile ve Türkiye kökenli bazı İslami kuruluşlar, Lahey Belediye Başkanı van Zanen’e başvurarak, eyleme izin verilmemesini talep etti.

DENK Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bunun ifade özgürlüğü değil, açıkça nefret söylemi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, aşırı sağcı örgütün “Müslümanları iliklerine kadar aşağılama ve toplumda bölünme tohumları ekme peşinde olduğu” savunuldu.

Hollanda Güvenlik Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, İsveç'te olduğu gibi Kuran'ın yırtılması veya yakılmasının, 'terör tehdidinin artmasına' yol açabileceği olasılığını dikkate alacağını söyledi.

Lahey Belediye Başkanı Van Zanen, Pegida’nın eyleminden önce, insanları gereksiz yere kışkırtmak ve kasten incitmek gibi saygılı ve kapsayıcı bir kent'e katkısı olmayan davranışlara karşı olduğunu bildirdi.

Ancak belediye başkanı olarak yasal görevinin, “anayasa ile belirlenmiş ifade ve gösteri özgürlüğü hakkını mümkün olduğunca kolaylaştırmak” olduğunu vurgulayan Jan van Zanen, bu nedenle eylemi yasaklamasının mümkün olmadığını açıkladı,

Lahey Belediye Başkanı, Hollanda hukukuna göre, bu eylemi yasaklamak için bir gerekçe bulunmağının altını çizdi.

Aşırı sağcı lider Edwin Wagensveld, iki Pegida üyesiyle birlikte Cuma akşamı yerel saatle 19:00’da Lahey’in merkezindeki Türk Büyükelçiliği önüne geldi.

Polis tarafından trafiğe kapatılan ve geniş güvenlik önlemi alınan büyükelçilik binası önündeki sokakta 100 kadar da Müslüman, karşı gösteri için bir araya geldi.

Pegida liderinin Kuran’ı yırtmaya başlaması üzerine, karşı gruptan bazıları Wagensveld’e taş attı.

Bazı grup üyelerinin polis kordonunu aşması üzerine Wagensveld, güvenlik güçlerine sığınarak, polis aracına saklandı.

Pegida lideri Wagensveld'in geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında iki kez, Lahey’deki Temsilciler Meclisi binasının önünde Kuran yakma girişiminde bulunmuştu.

Ancak eylemden önce polis müdahale ederek, aşırı sağcı lideri gözaltına almış ve eyleme izin vermemişti.

Ekim ayında Rotterdam'da Müslümanlara karşı hakaret içeren açıklamalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Wagensveld, savcılık tarafından suçsuz bulunarak salıverilmişti.

geçtiğimiz haftalarda Danimarka ve İsveç'teki Kuran yakma olayları, birçok ülkede Müslümanların tepkisine neden oldu.

Ülkedeki huzursuzluk ve dış tepkiler nedeniyle İsveç makamları, Perşembe günü beş seviyenin bulunduğu güvenlik sistemindeki tehlike seviyesini dörde yükseltti.