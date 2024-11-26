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Göç ve Göçmen Meselesi Küresel Bir Sorun olarak Ele Alınmalı

Göç ve Göçmen Meselesi Küresel Bir Sorun olarak Ele Alınmalı
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TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Atay Uslu, göçmen meselemizin göçmen karşıtlığı ile çözülemeyeceğini vurguladı. Uslu, Cenevre Sözleşmesi'nin güncellenmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, göç ve göçmen meselesinin, göçmen karşıtlığı ile çözülemeyeceğini, Cenevre Sözleşmesi'nin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Uslu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu.

Göç konusunun, dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını belirten Uslu, dünya genelinde 120 milyonu zorla yerinden edilenler olmak üzere 290 milyon göçmenin bulunduğuna dikkati çekti.

Göç konusunda yapılması gerekenleri anlatan Uslu, "Uluslararası kuruluşlar, uluslararası diplomasi, siyaset ve devletler göç konusunda özellikle kaynak ülke sorunlarını çözme, yük paylaşımı, insani ve hukuki yaklaşımları güçlendirme, uyum ve birlikte yaşam, gönüllü ve güvenli dönüş, çatışmalardan etkilenmeyecek güvenli bölge konularında daha fazla inisiyatif almalı. Dünya siyaseti çözüm üretmeli, çözüm arayışları popülizmin kurbanı olmamalıdır." diye konuştu.

Uslu, göçün, sınır ülkelerin değil, dünyanın sorunu olduğunu ifade etti.

Özellikle Avrupa'da göçün, aşırıcı ve ırkçı partilerin tekeline terk edilmesinin göç yönetimi sorununu büyüttüğüne işaret eden Uslu, "Avrupa'da aşırıcıların seçimlerde başarı yakalaması sorunu büyütüyor. Bu partilerin, iktidar olmasalar bile kendi ajandalarını merkez partilere kabul ettirmek suretiyle göçmen politikalarına sert etkiler yaparak ya da güvenlikçi ve ötekileştirici söylemlerini ve terminolojilerini kabullendirerek hedeflerini gerçekleştirdiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni inisiyatifler oluşturulmalı"

Avrupa'daki bazı partilerin göçmen karşıtı söylemlerini ve vaatlerini merkez partilere ve hükümetlere benimsettiğini dile getiren Uslu, göç krizinin, Batı değerlerinin çöküşünü gösterdiğini aktardı.

Atay Uslu, şunları kaydetti:

"Göç ve göçmen meselesi göçmen karşıtlığı ile çözülemez. Kaynak ülke sorunlarından güvenli dönüşe, uyum çalışmalarından yük paylaşımına, insani değerlerden hukuki kurallara kadar farklı alanları kapsayan yeni inisiyatifler oluşturulmalı ve uluslararası kuruluşlar göçü, sınır ülke sorunu olmak yerine küresel bir sorun olarak görmeli. İkinci Dünya Savaşı sonrası Cenevre Sözleşmesi kabul gördü. Ancak artık yetersiz. Yeni bir savaş çıkmadan ya da ekolojik bir felaket oluşmadan güncellemeliyiz. Güncelleme için Avrupa'nın ya da Kuzey Amerika'nın bir kez daha göç etmesini beklemeyin."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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