Üye Girişi
Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk heyetinin Afganistan'a yaptığı ziyaret sonrası Afganlara kolay vize verileceği iddiaları ortaya atıldı. Göç İdaresi Başkanlığı, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek ziyarette Türkiye'deki düzensiz göçmen durumundaki Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçlerinin ele alındığı ifade edildi. Ayrıca görüşmede bu tür toplantılarda Türk bayrağının konulmadığı da hatırlatıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele için Türk heyetinin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Afganlara kolay vize verilecek" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

"TÜRKİYE'DEKİ DÜZENSİZ AFGAN GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ ELE ALINDI"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan'a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK BAYRAĞI NEDEN KONULMADI?

Ayrıca görüşmelere, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanlığı Afganistan Türkiye Göçmen Hukuk Gündem Politika Dünya Haberler

Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 26 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Köpeklerin uyutulması nasıl oluyor? Köpek uyutma yöntemi nedir? En kolay Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu ve gerekli belgeler Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim? YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman olacak? MEB online deneme ne zaman? Son yılların en iyi bilgisayar oyunları hangileri? İşte dünyanın en iyi oyunları Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor?
Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title