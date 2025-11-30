Haberler

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Güncelleme:
AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Öztürk'ün cenazesi, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

  • AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti.
  • Cemal Öztürk'ün cenazesi salı günü Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.
  • Cemal Öztürk milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Çaykur ile Fiskobirlik'te yöneticilik görevlerinde bulundu.

ESKİ VEKİL GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öztürk'ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti'den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu'nda görev yaptı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Sözer:

güle güle

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

makam para kariyer hepsi bir metre çukurda sıfırlandı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

emekli maaşı da gitti..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

darısı diğer akp lilere inşallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

oyuncu 456 elendi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
