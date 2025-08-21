Gergerlioğlu, Narin Güran Cinayetinde Soruşturma Eksikliklerini Eleştirdi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güran'ın cenazesinin 19 gün sonra jandarma ve kolluk tarafından bulunduğunu anımsattı.

Cenazeyi arama faaliyetlerinde ya büyük bir beceriksizlik ya da delilleri gizleme anlamında bir kasıt olduğunu savunan Gergerlioğlu, cinayet sonrasında Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesindeki hassas kamera kayıtlarına ulaşılamadığını, kamera kayıtlarının silindiğini ileri sürdü.

Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin çok tutarsız olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Anne, ağabey ve amca ile de konuştum. Onların ifadelerinde bir çelişki olmadığını net bir şekilde gördüm. Ailenin bu cinayetle bir alakası olmadığı ortada." ifadesini kullandı.

Yargıtay'ı bu konuda adil bir karar vermeye davet eden Gergerlioğlu, Narin Güran'a Allah'tan rahmet, Güran'ın yakınlarına sabır diledi.