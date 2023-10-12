Gergerlioğlu: İsrail'e benzeyerek mücadele kazanılamaz

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'e karşı mücadelenin ona benzeyerek kazanılamayacağını belirtti. Gergerlioğlu, İsrail ile Filistin arasında yıllardır devam eden çatışmanın dehşet verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'e karşı mücadelenin ona benzeyerek kazanılamayacağını belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yıllardır devam eden çatışmanın dehşet verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Çatışmalarda binlerce insanın öldüğünü, taraflar arasında uzlaşma ve barış şansının da görünmediğini dile getiren Gergerlioğlu, tarafların savaştan, kandan ve gözyaşından başka bir şey düşünmediğini söyledi.

İsrail'in, işgalci, hukuk tanımayan zalim bir devlet olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Ancak İsrail'e karşı mücadele ona benzeyerek kazanılamaz. Görüntülere Hamas'ın festivale yönelik saldırılarında sivillerin öldürüldüğü yansıyor. Bunlar kabul edilebilecek hadiseler değil. Zulme karşı mücadele edilir ama zalim olarak yapılmaz." dedi.

Gergerlioğlu, çatışmanın bir an evvel bitmesi gerektiğini vurgulayarak, "En azından 1967 sınırlarına dayanan iki devletli bir çözüm halen mümkün. Binlerce kadının, bebeğin, çoluk çocuğun ölümüyle iki taraf da bir yere varamaz. Mutlak surette bir çözüm bulmak zorundalar." diye konuştu.