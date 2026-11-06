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Bakan Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için tanıtım filmini paylaştı

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Bakan Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için tanıtım filmini paylaştı Haber Videosunu İzle
Bakan Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 için tanıtım filmini paylaştı
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Bakan Murat Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlanan yeni tanıtım filmini paylaştı. Filmde kadınların iklim değişikliğini gündelik yaşam üzerinden tartıştığı sohbet, “COP31 herkesin dilinde, dünyanın gündeminde” mesajıyla sona eriyor.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlanan yeni tanıtım filmini paylaştı. Bir grup kadının evde bir araya gelerek iklim değişikliğine ilişkin kavramları gündelik yaşam üzerinden tartıştığı filmde, "COP31 herkesin dilinde, dünyanın gündeminde" mesajı verildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 herkesin dilinde... Hanımların gününde, dünyanın gündeminde. 9-20 Kasım'da Antalya'da buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan tanıtım filminde, bir evde gün yapan kadınların sıcak havadan yakınmasıyla başlayan sohbet, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ilişkin kavramlara uzanıyor.

Kadınlardan biri evin hala sıcak olmasını fırının uzun süre açık kalmasına bağlarken, bir diğeri durumu "şehir ısı adası etkisi" ile açıklıyor. Sohbette betonun ısıyı tutması ve "termal atalet" gibi kavramlara da yer veriliyor.

Karbon ayak izinin küçültülmesi gerektiğinin vurgulandığı film, "COP31 herkesin dilinde, dünyanın gündeminde. Ortak evimiz dünya ve iklimin geleceği için Antalya'da buluşalım" çağrısıyla sona eriyor.

Kaynak: ANKA
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