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Gergerlioğlu, Ankara Gar Saldırısı İçin Gerçek Adalet Talep Etti

Gergerlioğlu, Ankara Gar Saldırısı İçin Gerçek Adalet Talep Etti
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Ekim 2015'teki Ankara Gar saldırısının faillerine verilen cezalara ailelerin ve kamuoyunun memnun olmadığını belirterek gerçek adalet talep etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Ekim 2015'teki Ankara Gar saldırısı faillerine verilen cezalardan ailelerin ve kamuoyunun memnun olmadığını belirterek, "Biz gerçek adalet istiyoruz. Katliamın üzerinden 9 yıl geçti, biz gerçek bir adalet beklemeye devam edeceğiz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne" DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırının ardından yürütülen soruşturmayı eleştirdi.

Katliamla ilgili cezalara kimsenin razı olmadığını söyleyen Gergerlioğlu, "2 intihar saldırganı, Adıyaman'dan kalkıp elini kolunu sallayarak Ankara'ya geliyor. Bu saldırganlar nasıl Ankara'ya gelebiliyorlar? Nasıl miting meydanına girebiliyorlar? Nasıl bütün bu engelleri aşarak giriyorlar içeri? Birilerinin göz yumması olmadan bu mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Yapılan yargılamaların ardından 2-3 kişiye ceza kesildiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Bu işe göz yumanlar perdelendi. Aileler, kamuoyu, hiç kimse bunu kabul etmiyor. O vahşeti yaşayanlar korkunç bir ana şahitlik ettiler. Ardından yaşananlar da üzücüydü. Bütün bu katliamı örtbas edenler kurtuldu. Onlara hiçbir ceza verilmedi. Biz gerçek adalet istiyoruz. Katliamın üzerinden 9 yıl geçti, biz gerçek bir adalet beklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika

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