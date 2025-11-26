Georgia Mahkemesi, Trump'ın Seçim Müdahale Davasını Düşürdü

ABD'de Georgia Eyalet Mahkemesi, Başkan Donald Trump ve ekibinin 2020 Başkanlık Seçimi sonucunu tersine çevirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

ABD'nin Georgia eyaletinde, 2020 seçimlerinde eski Başkan Joe Biden'ın kritik farkla kazandığı eyaletteki sonuçları değiştirmek amacıyla rakibi olan görevdeki Başkan Donald Trump ve işbirlikçileri tarafından yürütüldüğü iddia edilen seçime müdahale davası, mahkeme tarafından resmen düşürüldü. ABD Başkanı'nın eyalet düzeyindeki cezai mahkumiyetler konusunda başkanlık affı yetkisine sahip olmaması nedeniyle Başkan Trump açısından en ciddi hukuki tehditlerden biri olan dava, Trump'ın geçen yıl başkan seçilmesinden bu yana sonlanan üçüncü ceza davası oldu.

Davanın düşürülmesine yönelik teklif, bu sabah eyaletin Savcılar Konseyi Başkanı Pete Skandalakis tarafından sunuldu. Davayı geçtiğimiz ay devralan Skandalakis, "seçim sonuçlarını sorgulama veya itiraz etmenin yasa dışı olmaması", "Görevdeki bir başkana karşı Georgia eyaletinde bir dava yürütmenin pratik olmayışı", "ABD Yüksek Mahkemesi'nin başkanlara anayasal yetkileri dahilindeki eylemler için "mutlak dokunulmazlık" tanıyan kararı nedeniyle Georgia mahkemelerinde dokunulmazlık konusunun tartışılmasının aylar hatta yıllar alacak olması ve bunun da Trump'ın 2029'da görevden ayrılmasının ardından gerçekleşeceği" gibi gerekçelerle davayı sürdürmenin zorluğuna dikkat çekti.

Skandalakis, Trump'ın 2020 seçim sonuçlarına müdahale teşebbüsünü soruşturmanın, eski Başkan Biden döneminde Adalet Bakanlığı tarafından bu konuyu soruşturmak için atanan Federal Savcı Jack Smith tarafından üstlenilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Trump ve aralarında şahsi avukatı Rudolph W. Giuliani ve eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un da bulunduğu sanıklar aleyhindeki davanın düşürülmesine yönelik dilekçede Skandalakis, "Bu davanın beş ila on yıl daha tam kapasiteyle sürdürülmesi, Georgia eyaleti sakinlerinin menfaatine değildir" ifadelerine yer verdi.

Talebin ardından Fulton County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, davayı bütünüyle düşürme kararı aldı.

"Tarafsız ve adil bir savcı, bu yargı savaşı saçmalığına son verdi"

Trump'ın davadaki hukuk ekibinin lideri Steve Sadow, basına yaptığı açıklamada, "Davadan alınan Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'in Başkan Trump'a yönelik siyasi kovuşturması, nihayet sona erdi" ifadelerini kullandı. Sadow, "Bu dava hiç açılmamış olmalıydı. Tarafsız ve adil bir savcı, bu yargı savaşı saçmalığına son verdi" dedi.

Savcı Fani Willis davadan alınmıştı

Fani Willis, davayı yönetmesi için özel savcı olarak görevlendirdiği Nathan Wade ile romantik ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından etik endişelerle davadan alınmıştı. Trump'ın avukatlarının Willis ve Wade'in ilişki yaşadıkları, Wade'in bu davadan yüklü ücretler aldığı ve bu durumun çıkar çatışması doğurduğu yönündeki itirazlarının ardından Willis'in davadan alınmasından sonra dava, bugün davanın düşürülmesi yönünde dilekçe veren Pete Skandalakis'e devredilmişti.

Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis, Trump ve beraberindeki 18 kişiye, aralarında eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme, bir kamu görevlisini yeminini bozmaya zorlama ve yalan beyanda bulunma için komplo kurma gibi suçların da bulunduğu 13 suçlamada bulunmuştu. Willis, Trump ve beraberindekileri 2020 seçim sonucunu bozmak için organize suç örgütü gibi hareket etmekle suçlamıştı.

Davada, Trump aleyhindeki en büyük delil, Trump'ın 2020 seçim gecesi Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesinde "Sadece 11 bin 780 oy daha bulmam gerekiyor" ifadelerini kullanması olmuştu.

Trump, dava çerçevesinde Eyalet Dışişleri Bakanı'na baskı uygulamak, oy sayımını değiştirmeye çalışmak ve seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çağırmakla suçlanmıştı.

Dava çerçevesinde sabıka fotoğraflı ilk ABD Başkanı olmuştu

Trump aleyhinde 2023 yılı ağustos ayında sunulan iddianame, ABD tarihinde eşi görülmemiş bir olaya sebep olmuş ve Trump, Atlanta'ya giderek Fulton County Hapishanesi'ne teslim olmuş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Trump, tutuklanan herkese yapıldığı gibi polis dosyası için sabıka fotoğrafı da çekilmiş ve Trump, sabıka fotoğraflı ilk ABD Başkanı olmuştu. Buradaki çatık kaşlı sabıka fotoğrafı, Trump açısından siyasi bir sembole dönüşmüştü. - WASHINGTON